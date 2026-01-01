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Five Finger Death Punch

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Лидер FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Услышав "Legacy", вы легко поймёте, что мы за группа»



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ZOLTAN BATHORY в недавнем интервью рассказал о работе над десятым студийным альбомом FIVE FINGER DEATH PUNCH "Legacy", который выйдет 31 июля в цифровом варианте, а на CD, винил и кассеты поступят в продажу 18 сентября. Отвечая на вопрос, был ли у него и остальных музыкантов четкий план перед началом работы над "Legacy", Zoltan сказал:

«Ты должен понимать, куда идешь. Мы всегда строим всё именно с этой мыслью. Это такой хорошо сдерживаемый ядерный взрыв: Ivan — это сам взрыв, а мы — контейнеры, которые его удерживают (смеется) По сути, мы живем в самом глазу бури. Вокруг нас постоянно творится какой-то хаос, а единственный по-настоящему спокойный момент — это концерт. Когда выходишь на сцену, точно так же, как мы отключаем публику от повседневной жизни, мы отключаемся и сами. Ты больше ни о чем не думаешь. Это своего рода наша медитация, потому что всё остальное просто исчезает.

Но план должен быть обязательно. И он у нас всегда есть. Мне нравится эта сторона процесса — архитектура всего происходящего, эта шахматная партия под названием жизнь. Я это люблю. Так что да, план у меня есть. Но при этом я должен оставаться гибким. Нужно уметь адаптироваться. Что бы ни произошло, ты обязан перестроиться и, как говорится, держать удар.

Это как успех. Все говорят: "Я хочу стать успешным". Но путь к успеху никогда не выглядит как прямая линия. Ты просто ведешь машину и постоянно уворачиваешься от всего, что летит тебе навстречу. Вот так всё и работает. Поэтому да, план у нас есть. Но мы также обязаны уметь подстраиваться под обстоятельства. Дарвин ведь никогда не говорил, что выживает сильнейший. Это неверная цитата. Выживает тот, кто лучше всех приспосабливается. В этом и заключается вся суть».

Рассказывая о том, почему новый альбом получил название "Legacy", Bathory объяснил:

«Конечно, у нас было несколько вариантов. Самым очевидным было просто назвать его большой римской цифрой "X", ведь это наш десятый альбом. Но так уже делали многие, и мы были бы просто еще одной группой.

Всё изменилось, когда мы заново записали наш сборник лучших песен. Именно тогда мы впервые остановились и подумали: "Ничего себе… Мы столько всего сделали. Какая огромная история уже стоит за нами". И одновременно мы говорили о том, что каждый альбом в карьере любой группы выполняет свою задачу.

Первый альбом нужен, чтобы выбить дверь ногой и представить группу миру. Если он оказался успешным, появляется шанс записать второй. Второй должен доказать, что первый успех не был случайностью. Затем выходит третий, и все спрашивают: "Ну что, смогут ли они повторить?" После четвертого уже становится понятно, что группа заслужила свое место. Пятый вызывает вопрос: "Мы уже слышали вас четыре раза. Сможете показать что-то новое?" И так далее. У каждого альбома есть свое место и свое предназначение.

При этом нельзя слишком далеко уходить от собственного звучания. Если группе удалось создать узнаваемый стиль, а это само по себе непросто, зачем от него отказываться? Посмотрите на AC/DC. Зачем им менять свое звучание? Это и есть AC/DC. То же самое с IRON MAIDEN. И у DEATH PUNCH тоже есть свое лицо.

Поэтому вся задача — сохранить собственное звучание, потому что именно оно естественно рождается у этой группы, и одновременно двигаться вперед. Но и здесь есть предел. Если я скажу: "Давайте половину альбома посвятим экспериментам", получится уже совсем другая пластинка. Если у тебя двенадцать песен, можно пожертвовать двумя-тремя ради чего-то необычного. Но если их станет больше, альбом уже уйдет в совершенно другую сторону. Это как готовка — нужно понимать, сколько добавить соли, сколько перца. Здесь всё точно так же.

За плечами уже двадцать лет и десять альбомов. И мы вдруг поняли: думаю, теперь у нас действительно есть наследие. Если через двадцать лет кто-нибудь будет писать книгу о хард-роке и хэви-металле, нас уже невозможно будет из нее вычеркнуть. Мы были частью этой эпохи и сделали в ней что-то свое.

Я всегда говорю, что между известностью и наследием огромная разница. Возьмите хотя бы ту самую девушку с "Hawk Tuah" или как там ее. Это просто минутная слава. Интернет взрывается, ты становишься мемом, а потом всё исчезает. Это не наследие.

Наследие — это то, над чем приходится работать годами. Его нужно постоянно строить, создавать что-то, что останется после тебя.

На разных этапах жизни и карьеры становятся важны разные вещи. Как я уже говорил, у каждого альбома есть своя задача. Сейчас мы подошли к моменту, когда начали задумываться о своем наследии. Мы существуем уже двадцать лет, и с возрастом начинаешь смотреть на вещи иначе. Именно тогда мы подумали: "Наверное, пора снять документальный фильм. Наверное, пришло время заняться подобными шагами"».

Отвечая на вопрос, повлияла ли работа над "Best Of - Volume 1" и "Best Of - Volume 2", где группа заново записала свои главные хиты, на создание "Legacy", Zoltan сказал:

«Когда настоящая группа приходит в студию, она уже знает, как звучит. Просто потому, что сочетание именно этих музыкантов неизбежно дает определенный результат. Вот это и есть ваш звук.

Мы никогда не приходим в студию с мыслью: "Давайте сделаем вот это" или "Давайте будем звучать вот так". Нет. Просто играйте то, что вам нравится. Делайте то, что рождается естественно. Именно так и появляется ваш настоящий звук.

И самое главное — речь вообще не о том, чтобы угодить какой-то аудитории. Главное — делать музыку, которая нравится тебе самому. Тогда, что бы потом ни произошло, ты можешь сказать: "Мы сделали именно то, что хотели". Если я доволен результатом, мне уже всё равно, кто что скажет. Ведь смысл моего существования в том, что мне нравится этим заниматься и делать именно такую музыку. А если это нравится еще и поклонникам — прекрасно. Тогда между группой и слушателями возникает настоящая связь.

Поэтому у нас нет плохих идей. Приносите всё, что приходит в голову. Никогда не знаешь, куда это приведет. Очень часто какая-нибудь совершенно безумная идея к моменту завершения песни настолько меняется, что ты уже не узнаешь первоначальный замысел.

Вот такие у нас правила. Приносите любые идеи. Мы потом разберемся. Записывайте всё, что приходит в голову. Не пытайтесь выполнить какой-то план или оправдать чьи-то ожидания. Просто делайте то, что сами хотите делать. Тогда вы всегда будете довольны тем, что получилось.

Но в этот раз всё-таки было одно отличие. Между двумя альбомами впервые прошло четыре года, обычно проходит всего два. Поэтому у нас было гораздо больше времени на написание материала. В итоге набралось примерно 25–30 вполне готовых песен.

И если в этом процессе было что-то действительно осознанное, то это не само написание музыки, а отбор материала. Мы думали: какие из этих 25–30 песен действительно лучше всего представляют нашу группу?

Если сегодня кто-нибудь попросит меня назвать всего один альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH, который наиболее точно отражает нашу суть, я выберу именно "Legacy". Я скажу: "Послушай эту пластинку. Вот это и есть FIVE FINGER DEATH PUNCH. Она показывает, кто мы такие". Именно этот выбор был полностью осознанным».




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