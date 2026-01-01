Arts
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
*

Five Finger Death Punch

19 янв 2026 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «У нас есть 25 набросков»

4 ноя 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и BABYMETAL получили награду

29 окт 2025 : 		 Обновленный трек от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 окт 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть пять-шесть новых песен

5 сен 2025 : 		 BABYMETAL в новом треке FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 авг 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

20 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»

16 май 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписали старое

9 мар 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен

18 фев 2025 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о том, как его спалили на собрании анонимных алкоголиков

31 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Мексику

28 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность

29 сен 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро

19 сен 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

2 сен 2024 : 		 Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы

2 авг 2024 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июл 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH большой фанат METALLICA

15 июл 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о политике в песнях

1 июл 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов

26 июн 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом материале

12 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

11 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH стали 11 раз первыми

10 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «У нас есть 25 набросков»



ZOLTAN BATHORY в недавнем интервью ответил на вопрос, работают ли FIVE FINGER DEATH PUNCH над каким-то новым материалом:

«В запасниках всегда есть какие-то мелочи, так что это как раз то, что нужно, когда у вас появляются идеи… Современные технологии позволяют вам просто брать все, что вы хотите, и это довольно приличного качества, в принципе, пригодного для использования. Итак, мы записывали разные вещи, идеи и тому подобное. И прямо сейчас — я только что просмотрел папку с тем, что у нас есть, и у нас есть около 25 песен, которые в конечном итоге будут сокращены до тех, которые будут иметь успех. Мы как раз этим занимаемся. Возможно, для двух-трех из них уже есть вокал в какой-то степени. Итак, мы работаем над этим. Но это все еще своего рода этап демозаписи. На самом деле, я даже не говорю "демо", потому что на самом деле мы не делаем демо [музыки]. Вот что я имел в виду, говоря о технологиях, которые появились сейчас, когда вы можете начать запись, и они просто ждут своего часа [для альбома]. Но мы собираемся в подходящую студию, вероятно, где-то в феврале».




просмотров: 30

