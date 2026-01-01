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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
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Five Finger Death Punch

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|||| 26 июн 2026

Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH



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"De Oppresso Liber", новая песня группы FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Legacy", выход которого запланирован на 31 июля в цифровом варианте, а на CD, виниле и кассете 18 сентября.

«Каждый альбом — это снимок того, кем мы были в конкретный момент своей жизни, и Legacy полностью оправдывает свое название, — говорит гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory. — Это взгляд назад на наш путь, на все уроки, победы, трудности и вообще на все, через что мы прошли за последние двадцать лет.

Но самое главное в этом пути — мы прошли его не одни. Мы шли этой дорогой вместе с миллионами поклонников по всему миру и каким-то образом стали частью жизней друг друга. И спустя двадцать лет осознавать это — невероятное чувство»

Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody добавляет:

«При этом Legacy — это вовсе не попытка жить прошлым. Двадцать лет — это важная веха, но никак не конечная точка. Мы невероятно гордимся этим альбомом, потому что в нем есть все, за что люди любят FIVE FINGER DEATH PUNCH, но одновременно он показывает и то, куда мы собираемся двигаться дальше.

Наша философия всегда заключалась в том, что у этого пути не существует искусственно установленного потолка. Каждая достигнутая цель лишь открывала перед нами новый горизонт. Мы никогда не считали, что предел — это небо.

Скорее наоборот: именно там настоящее путешествие только начинается. За наше общее наследие»,

О композиции "De Oppresso Liber" Zoltan сказал: «De Oppresso Liber — это гораздо больше, чем просто девиз. Это призвание. Это философия.

Она о готовности встать между опасностью и теми, кто не способен защитить себя.

На протяжении всей истории человечества всегда находились люди, которые сознательно брали на себя эту ответственность. Этой песней мы хотели выразить уважение именно такому мировоззрению».

Первый сингл с альбома — "Eye Of The Storm", вышедший всего месяц назад, — на этой неделе уже вошел в пятерку самых ротируемых рок-композиций на радио. Трек также набрал более 3,9 миллиона прослушиваний на Spotify, а официальный lyric-видеоролик собрал свыше 1,6 миллиона просмотров на YouTube.

Трек-лист:

01. Legacy
02. De Oppresso Liber
03. Eye Of The Storm
04. Nails In The Coffin
05. In Time
06. Unscathed
07. Joke's On Me
08. Everybody Lies
09. Shelter
10. Scapegoat




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