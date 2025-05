сегодня



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»



ZOLTAN BATHORY в недавнем интервью рассказал о причинах перезаписи группой старых хитов:



«Это довольно распространенное явление в музыкальной индустрии. За пределами музыкальной индустрии люди не знают, что такое случается, но звукозаписывающие лейблы часто обменивают или продают мастера, не ставя артистов в известность и не давая им возможности даже поучаствовать. Так что такое случается. С точки зрения бизнеса, со стороны рекорд-лейбла, это ход на шахматной доске. И сейчас ход делаем мы».



Признавая тот факт, что действия FIVE FINGER DEATH PUNCH похожи на то, что сделала поп-суперзвезда Тейлор Свифт, начав грандиозный проект по перезаписи собственных «Taylor's Version» ее первых шести альбомов примерно с 2021 года, после того как оригинальные мастер-записи были проданы менеджеру талантов Скутеру Брауну, Zoltan сказал:



«Тейлор Свифт сделала все правильно. Это был блестящий ход. Многие артисты, когда с ними такое случается, чувствуют себя беспомощными, и у них нет ответа. А некоторые артисты говорят: "Ты сделала свой ход. Теперь мы сделаем свой". И получается то, что получается. У Тейлор Свифт бешеная фанбаза, очень преданная фанбаза, поэтому, когда она выпустила новые песни, фанбаза просто переключилась на новые версии. Так сложилось, что у нас, наверное, вообще самая безумная фанбаза на планете. Эти ребята с нами с первого дня, буквально, и они преданы — я к тому, что это самая преданная фанбаза в мире — так что, вероятно, произойдет то же самое. Они просто переключатся».



На вопрос о том, планируют ли FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписать весь свой каталог или же он и его коллеги по группе сосредоточатся только на самых известных песнях, он ответил:



«Мы начали с 30 [треков]. В общем, мы посмотрели, какие 30 песен являются самыми популярными. А потом мы решили, что давайте выберем их, потому что именно они, очевидно, вызывают наибольший отклик у фанатов. Давайте запишем их. А ведь сейчас 20-я годовщина. Так что помимо того, что случилось с мастерами, мы уже начали искать, что бы такого сделать для фанатов. В общем, это было что-то вроде: "О, вот лимон. Давайте сделаем лимонад". Это все равно произошло, так что появилась прекрасная возможность — вместо того, чтобы злиться или выходить из себя, мы говорим: "Знаете что? Ну, что ж, ситуация такова, какова она есть. Тогда почему бы нам не превратить это в плюс?". И тогда это наш маленький ход на шахматной доске. Мы перезапишем их. Фанаты будут счастливы. Это 30 самых популярных песен. Давайте переосмыслим их. Давайте запишем их с сегодняшним звуком и сегодняшним голосом. Мы жили с этими песнями на протяжении многих лет, так как же они будут звучать сегодня? Вот мы и занялись этим».



На вопрос о том, есть ли у FIVE FINGER DEATH PUNCH планы выпустить в ближайшее время новый альбом он сказал:



«Да, определенно. Сначала мы займемся перезапись, потом выпустим новый альбом».



Что касается гастрольных планов FIVE FINGER DEATH PUNCH, Bathory сказал:



«Сейчас у нас запланирована куча фестивалей, больших фестивалей. А потом мы постоянно обсуждаем будущее... Группы такого масштаба обычно планируют на год вперед, а иногда и больше. Так что мы уже обсуждаем 2026 год, то, что будет происходить. И есть очень конкретный график, про который я могу рассказать, а есть кое-что, о чем я пока говорить не могу. Так что да, мы все обсуждаем. Но этим летом мы играем на огромном количестве фестивалей, таких как Inkcarceration и многие другие».







