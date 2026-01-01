21 июл 2026



Новое видео KING ULTRAMEGA



Birth Ritual feat. Lzzy Hale & Matt Cameron, новое видео KING ULTRAMEGA, доступно для просмотра.



Matt Cameron: «Общая энергетика этой песни до сих пор пробирает меня до мурашек. Получилось отличное современное переосмысление, при этом композиция осталась верна оригиналу. В этой трибьют-версии потрясающе звучит припев — Lzzy просто разнесла вокал, а партии гитар и баса безупречны. И мне очень нравится момент, когда вступает соло Kim'a».



Lzzy Hale: «Каждый раз, когда я берусь за песню Криса Корнелла, я прежде всего хочу отдать дань уважения его наследию. Но с "Birth Ritual" мне хотелось не просто исполнить ее, а словно станцевать с ней — соединить его пылающие слова со своей душой и найти способ прожить эту песню изнутри».



Joe Hottinger: «"Birth Ritual" — совершенно безумная вещь с точки зрения гитарных партий. Там используется строй, с которым я раньше никогда не работал, и играть в нем оказалось невероятно интересно. Мне очень нравится, как гитары качают вместе с барабанами. Для записи я выбрал усилители Bogner Snorkler и Wizard Hell Razor — сейчас это мои два любимых аппарата для плотного кранча. Ритм-партии я постарался оставить максимально близкими к оригиналу, а вот в соло позволил себе немного свободы. В целом разучивать и записывать этот трек было настоящим удовольствием. И я безумно рад оказаться на одной записи с одним из своих героев — Matt'ом Cameron'ом».



Mark Menghi: «KING ULTRAMEGA уже перестал быть просто кавер-проектом — теперь это живой трибьют всему творческому наследию Криса Корнелла. Если обратить внимание на наши предыдущие релизы, можно заметить закономерность: мы охватываем все этапы его карьеры — разные альбомы, группы и сольные работы, но при этом никогда не берем больше одной песни с одного релиза. "Birth Ritual" впервые появилась на легендарном саундтреке к фильму "Singles", и это всегда была одна из моих самых любимых песен SOUNDGARDEN. Для меня было важно отдать дань этому выдающемуся фильму, в котором, как известно, появляется и сам Крис, а также саундтреку, идеально передавшему дух той эпохи. У меня до сих пор сохранилась оригинальная VHS-кассета с этим фильмом! Даже оформление нашего релиза — прямая отсылка к вымышленной группе CITIZEN DICK, фигурировавшей в картине». http://www.chriscornell.com/







+0 -0



просмотров: 222

