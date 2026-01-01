Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
[= ||| все новости группы



*

Chris Cornell

*



21 июл 2026 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA

24 июн 2026 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA

6 фев 2026 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA

7 ноя 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA (feat. Alissa White-Gluz)

10 окт 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

18 сен 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

19 июл 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

22 ноя 2024 : 		 Дочка Криса Корнелла выпустила сингл

17 ноя 2024 : 		 Дочка Криса Корнелла выпускает сингл

23 июл 2024 : 		 CHRIS CORNELL исполняет The Rolling Stones

23 апр 2023 : 		 Новая статуэтка CHRIS CORNELL

18 дек 2021 : 		 Дочка Криса Корнелла исполнила песню Принса

17 июн 2021 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN и вдова Криса Корнелла достигли соглашения

13 май 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла и врач, выписывавший лекарства её мужу, достигли мирового соглашения

2 фев 2021 : 		 Вики Корнелл — о новой музыке Криса

24 дек 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от Криса Корнелла

16 дек 2020 : 		 Вышел новый альбом Криса Корнелла

5 ноя 2020 : 		 EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле

2 окт 2020 : 		 Крис Корнелл вновь первый

24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| 21 июл 2026

Новое видео KING ULTRAMEGA



zoom
Birth Ritual feat. Lzzy Hale & Matt Cameron, новое видео KING ULTRAMEGA, доступно для просмотра.

Matt Cameron: «Общая энергетика этой песни до сих пор пробирает меня до мурашек. Получилось отличное современное переосмысление, при этом композиция осталась верна оригиналу. В этой трибьют-версии потрясающе звучит припев — Lzzy просто разнесла вокал, а партии гитар и баса безупречны. И мне очень нравится момент, когда вступает соло Kim'a».

Lzzy Hale: «Каждый раз, когда я берусь за песню Криса Корнелла, я прежде всего хочу отдать дань уважения его наследию. Но с "Birth Ritual" мне хотелось не просто исполнить ее, а словно станцевать с ней — соединить его пылающие слова со своей душой и найти способ прожить эту песню изнутри».

Joe Hottinger: «"Birth Ritual" — совершенно безумная вещь с точки зрения гитарных партий. Там используется строй, с которым я раньше никогда не работал, и играть в нем оказалось невероятно интересно. Мне очень нравится, как гитары качают вместе с барабанами. Для записи я выбрал усилители Bogner Snorkler и Wizard Hell Razor — сейчас это мои два любимых аппарата для плотного кранча. Ритм-партии я постарался оставить максимально близкими к оригиналу, а вот в соло позволил себе немного свободы. В целом разучивать и записывать этот трек было настоящим удовольствием. И я безумно рад оказаться на одной записи с одним из своих героев — Matt'ом Cameron'ом».

Mark Menghi: «KING ULTRAMEGA уже перестал быть просто кавер-проектом — теперь это живой трибьют всему творческому наследию Криса Корнелла. Если обратить внимание на наши предыдущие релизы, можно заметить закономерность: мы охватываем все этапы его карьеры — разные альбомы, группы и сольные работы, но при этом никогда не берем больше одной песни с одного релиза. "Birth Ritual" впервые появилась на легендарном саундтреке к фильму "Singles", и это всегда была одна из моих самых любимых песен SOUNDGARDEN. Для меня было важно отдать дань этому выдающемуся фильму, в котором, как известно, появляется и сам Крис, а также саундтреку, идеально передавшему дух той эпохи. У меня до сих пор сохранилась оригинальная VHS-кассета с этим фильмом! Даже оформление нашего релиза — прямая отсылка к вымышленной группе CITIZEN DICK, фигурировавшей в картине».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 222

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом