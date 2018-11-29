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Tommy Lee

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30 ноя 2018 : 		 TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате

30 авг 2018 : 		 NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии

1 июн 2018 : 		 TOMMY LEE вновь пытается продать дом

15 фев 2018 : 		 TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN

20 янв 2018 : 		 MACHINE GUN KELLY сыграет TOMMY LEE

7 июл 2017 : 		 TOMMY LEE против забега с быками

29 апр 2016 : 		 TOMMY LEE продает дом

25 ноя 2015 : 		 TOMMY LEE вылечилcя от гепатита

25 сен 2015 : 		 TOMMY LEE троллит LARS'a

4 авг 2015 : 		 TOMMY LEE: «Чем старше я становлюсь, тем меня меньше волнует чужое мнение»

23 июл 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о планах на послетурье

15 май 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE сотрудничает с диджеем

3 мар 2013 : 		 Фотограф подал в суд на TOMMY LEE

29 июн 2012 : 		 TOMMY LEE любит своих фанатов, но ненавидит фотографироваться

8 апр 2011 : 		 TOMMY LEE «с удовольствием поработал бы» с LADY GAGA

22 дек 2010 : 		 Акустическая тема от TOMMY LEE в сериале "Californication"

18 июн 2010 : 		 TOMMY LEE снимется в эпизоде «Калифрении»

13 май 2009 : 		 TOMMY LEE открыл собственную студию

5 авг 2005 : 		 TOMMY LEE подписался на SPV

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TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате



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Барабанщик MÖTLEY CRÜE TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Смита в краже его идеи американских горок с барабанной установкой, которую MÖTLEY CRÜE использовали в ходе туров с 2011 по 2015 годы.

«Только что узнал, что этот идиот Трэвис Смит или кто-то из его команды сп..л мою идею 360 and the Crüecifly! Вот же срань! Как насчет придумать самому, браток... Ха, там есть и еще, сейчас...»

Во втором сообщении Tommy показал еще один ролик с его идеями, которые также используются Смитом, после чего в Твиттере добавил: "Эй, Трэввис?! Адвокаты уже выехали".

Сравнить, насколько правдивы обвинения Tommy, можно ниже.



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