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TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате
Барабанщик MÖTLEY CRÜE TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Смита в краже его идеи американских горок с барабанной установкой, которую MÖTLEY CRÜE использовали в ходе туров с 2011 по 2015 годы.
«Только что узнал, что этот идиот Трэвис Смит или кто-то из его команды сп..л мою идею 360 and the Crüecifly! Вот же срань! Как насчет придумать самому, браток... Ха, там есть и еще, сейчас...»
Во втором сообщении Tommy показал еще один ролик с его идеями, которые также используются Смитом, после чего в Твиттере добавил: "Эй, Трэввис?! Адвокаты уже выехали".
Сравнить, насколько правдивы обвинения Tommy, можно ниже.
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