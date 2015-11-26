24 фев 2019



Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в очередной раз выступил с нападками в адрес президента США Дональда Трампа, назвав бывшего ведущего реалити-шоу NBC "The Apprentice" «недоумком».



Tommy опубликовал в Твиттере сообщение следующего содержания: «Трамп! Ты просто недоумок».



Пока не ясно, что вызвало последнюю выходку Lee.



Рокер неоднократно критиковал Трампа в прошлом, в последний раз это было в декабре, когда он называл 45-го президента США «м**аком», а его сторонников — «тупицами». Годом ранее он назвал президента «чёртовым идиотом», и сказал, что люди, которые голосовали за него, «придурки».



После того, как Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года, Lee выразил своё недоверие в Твиттере, написав: «Что на самом деле происходит?»



В прошлом ноябре Томми раскритиковал Трампа за то, что он увидел причину в возникновении лесных пожаров в Калифорнии в плохом управлении лесами. «Можно ли быть равнодушнее тебя, чёртов дебил», — написал Lee в Твиттере.



В интервью для CNN 2008 года Ли признался, что не был политическим наркоманом и редко смотрел телевизор или слушал новости. «Чувак, скажу тебе правду: я слушаю только музыку», — сказал он.



Немного ранее сообщалось, что 56-летний Tommy Lee в очередной раз женился — его избранницей стала 32-летняя актриса Brittany Furlan.

















+2 -3



( 1 )





просмотров: 552

