Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 77
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 31
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 23
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 22
*BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDE... 20
[= ||| все новости группы



*

Tommy Lee

*



24 фев 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»

24 дек 2018 : 		 TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»

30 ноя 2018 : 		 TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате

30 авг 2018 : 		 NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии

1 июн 2018 : 		 TOMMY LEE вновь пытается продать дом

15 фев 2018 : 		 TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN

20 янв 2018 : 		 MACHINE GUN KELLY сыграет TOMMY LEE

7 июл 2017 : 		 TOMMY LEE против забега с быками

29 апр 2016 : 		 TOMMY LEE продает дом

25 ноя 2015 : 		 TOMMY LEE вылечилcя от гепатита

25 сен 2015 : 		 TOMMY LEE троллит LARS'a

4 авг 2015 : 		 TOMMY LEE: «Чем старше я становлюсь, тем меня меньше волнует чужое мнение»

23 июл 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о планах на послетурье

15 май 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE сотрудничает с диджеем

3 мар 2013 : 		 Фотограф подал в суд на TOMMY LEE

29 июн 2012 : 		 TOMMY LEE любит своих фанатов, но ненавидит фотографироваться

8 апр 2011 : 		 TOMMY LEE «с удовольствием поработал бы» с LADY GAGA

22 дек 2010 : 		 Акустическая тема от TOMMY LEE в сериале "Californication"

18 июн 2010 : 		 TOMMY LEE снимется в эпизоде «Калифрении»

13 май 2009 : 		 TOMMY LEE открыл собственную студию

5 авг 2005 : 		 TOMMY LEE подписался на SPV

| - |
|||| 24 фев 2019

Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»



*
zoom
*
* *
Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в очередной раз выступил с нападками в адрес президента США Дональда Трампа, назвав бывшего ведущего реалити-шоу NBC "The Apprentice" «недоумком».

Tommy опубликовал в Твиттере сообщение следующего содержания: «Трамп! Ты просто недоумок».

Пока не ясно, что вызвало последнюю выходку Lee.

Рокер неоднократно критиковал Трампа в прошлом, в последний раз это было в декабре, когда он называл 45-го президента США «м**аком», а его сторонников — «тупицами». Годом ранее он назвал президента «чёртовым идиотом», и сказал, что люди, которые голосовали за него, «придурки».

После того, как Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года, Lee выразил своё недоверие в Твиттере, написав: «Что на самом деле происходит?»

В прошлом ноябре Томми раскритиковал Трампа за то, что он увидел причину в возникновении лесных пожаров в Калифорнии в плохом управлении лесами. «Можно ли быть равнодушнее тебя, чёртов дебил», — написал Lee в Твиттере.

В интервью для CNN 2008 года Ли признался, что не был политическим наркоманом и редко смотрел телевизор или слушал новости. «Чувак, скажу тебе правду: я слушаю только музыку», — сказал он.

Немного ранее сообщалось, что 56-летний Tommy Lee в очередной раз женился — его избранницей стала 32-летняя актриса Brittany Furlan.



TOMMY LEE Calls DONALD TRUMP





Like!+2Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dr_Sexy


25 фев 2019, 00:01		>56-летний Tommy Lee
С мозгами 16-летнего


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 552

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Of Salvation Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом