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PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE



PAMELA ANDERSON в программе "Andy Cohen Live" призналась, что сейчас она не в лучших отношениях со своим бывшим мужем, барабанщиком MÖTLEY CRUE Tommy Lee, с которым у нее общие сыновья — 28-летний Брэндон Томас Ли и 27-летний Дилан Джаггер Ли.



«Раньше мы общались гораздо чаще. К сожалению, не в последнее время, но я бы хотела, чтобы сейчас у нас было больше взаимопонимания».



57-летняя актриса, которая была замужем за Tommy три года, прежде чем они оформили развод в 1998 году, выразила надежду, что ее дружба с Tommy улучшится ради Дилана, который обручился со своей давней подругой Полой Брусс в июле 2024 года.



«У нас будут общие внуки. Все будет хорошо, в конце концов. Просто сейчас такой момент».







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