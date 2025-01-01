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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 81
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
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Tommy Lee

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13 янв 2025 : 		 PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE

23 дек 2024 : 		 TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец

17 окт 2023 : 		 TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день

12 май 2023 : 		 TOMMY LEE продал дом

28 янв 2023 : 		 TOMMY LEE на новом сингле GXTP

29 сен 2022 : 		 TOMMY LEE опять продаёт

13 сен 2022 : 		 TOMMY LEE на OnlyFans

25 авг 2022 : 		 TOMMY LEE захотел больше поскрёбышей

24 авг 2022 : 		 DOUG PINNICK — о поскрёбыше TOMMY LEE: «Хотел бы, чтобы и у меня были яйца для такого!»

21 авг 2022 : 		 Писал ли вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?

16 авг 2022 : 		 TOMMY LEE висел часов пять

13 авг 2022 : 		 Поскрёбыш TOMMY LEE

13 июл 2022 : 		 "Pam & Tommy" получил 10 номинаций Эмми

28 июн 2022 : 		 Как TOMMY LEE сломал рёбра

8 янв 2022 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

19 ноя 2021 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

7 окт 2021 : 		 TOMMY LEE — о будущем сериале

19 июл 2021 : 		 TOMMY LEE в новом видео POST MALONE

14 май 2021 : 		 Первое фото из сериала про TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

12 май 2021 : 		 TOMMY LEE купил дом

8 фев 2021 : 		 TOMMY LEE готовит рождественский трек

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»
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PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE



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PAMELA ANDERSON в программе "Andy Cohen Live" призналась, что сейчас она не в лучших отношениях со своим бывшим мужем, барабанщиком MÖTLEY CRUE Tommy Lee, с которым у нее общие сыновья — 28-летний Брэндон Томас Ли и 27-летний Дилан Джаггер Ли.

«Раньше мы общались гораздо чаще. К сожалению, не в последнее время, но я бы хотела, чтобы сейчас у нас было больше взаимопонимания».

57-летняя актриса, которая была замужем за Tommy три года, прежде чем они оформили развод в 1998 году, выразила надежду, что ее дружба с Tommy улучшится ради Дилана, который обручился со своей давней подругой Полой Брусс в июле 2024 года.

«У нас будут общие внуки. Все будет хорошо, в конце концов. Просто сейчас такой момент».




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