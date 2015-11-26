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Tommy Lee

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30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

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16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

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5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

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21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»

5 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»

13 фев 2020 : 		 TOMMY LEE сыграл преподавателя

22 дек 2019 : 		 TOMMY LEE об импичменте

25 ноя 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...

19 сен 2019 : 		 TOMMY LEE опубликовал видео пениса, но вроде не своего

16 сен 2019 : 		 TOMMY LEE завершил работу над альбомом

1 сен 2019 : 		 TOMMY LEE смеётся над Трампом

24 фев 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»

24 дек 2018 : 		 TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»

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30 авг 2018 : 		 NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии
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TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»



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TOMMY LEE в недавнем программе обсудил свой ремикс композиции TYLA YAWEH/POST MALONE "Tommy Lee":

«Они обратились ко мне, чтобы сделать ремикс. Я не очень в курсе, понимаете ли вы, что такое ремикс, потому что в большинстве случаев когда говорят ремикс, то делают немного перемен в битах там и сям, что-то чуть правят тут и там, и всё. Но это не ремикс, это "переделка". Мы же добавили тяжёлые гитары, убойные ударные, бас, струнные... Это безумие. Это как NIRVANA встречается с GREEN DAY и с THE BEATLES. Всё звучит как такая же песня, только уровнем выше. Это что-то с чем-то. С нетерпением жду, когда все её услышат. Числа девятого-десятого июля, где-то так...»

TOMMY LEE Says His Remix Of TYLA YAWEH/POST MALONE Song



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