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TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»



TOMMY LEE в недавнем программе обсудил свой ремикс композиции TYLA YAWEH/POST MALONE "Tommy Lee":



«Они обратились ко мне, чтобы сделать ремикс. Я не очень в курсе, понимаете ли вы, что такое ремикс, потому что в большинстве случаев когда говорят ремикс, то делают немного перемен в битах там и сям, что-то чуть правят тут и там, и всё. Но это не ремикс, это "переделка". Мы же добавили тяжёлые гитары, убойные ударные, бас, струнные... Это безумие. Это как NIRVANA встречается с GREEN DAY и с THE BEATLES. Всё звучит как такая же песня, только уровнем выше. Это что-то с чем-то. С нетерпением жду, когда все её услышат. Числа девятого-десятого июля, где-то так...»







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