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Tommy Lee

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24 дек 2018 : 		 TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»

30 ноя 2018 : 		 TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате

30 авг 2018 : 		 NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии

1 июн 2018 : 		 TOMMY LEE вновь пытается продать дом

15 фев 2018 : 		 TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN

20 янв 2018 : 		 MACHINE GUN KELLY сыграет TOMMY LEE

7 июл 2017 : 		 TOMMY LEE против забега с быками

29 апр 2016 : 		 TOMMY LEE продает дом

25 ноя 2015 : 		 TOMMY LEE вылечилcя от гепатита

25 сен 2015 : 		 TOMMY LEE троллит LARS'a

4 авг 2015 : 		 TOMMY LEE: «Чем старше я становлюсь, тем меня меньше волнует чужое мнение»

23 июл 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о планах на послетурье

15 май 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE сотрудничает с диджеем

3 мар 2013 : 		 Фотограф подал в суд на TOMMY LEE

29 июн 2012 : 		 TOMMY LEE любит своих фанатов, но ненавидит фотографироваться

8 апр 2011 : 		 TOMMY LEE «с удовольствием поработал бы» с LADY GAGA

22 дек 2010 : 		 Акустическая тема от TOMMY LEE в сериале "Californication"

18 июн 2010 : 		 TOMMY LEE снимется в эпизоде «Калифрении»

13 май 2009 : 		 TOMMY LEE открыл собственную студию

5 авг 2005 : 		 TOMMY LEE подписался на SPV

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TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»



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Tommy Lee в очередной раз обрушился с критикой на действующего президента страны, Дональда Трампа — поводом стала частичная приостановка деятельности правительства, связанная с разногласиями относительно финансирования строительства стены между США и Мексикой.

Tommy воспользовался любимым Твиттером, написав: «Эй, Трамп, наша прекрасная страна вовсе не реалити-шоу! Возвращайся к роли ведущего Apprentice!!! Вали к чертям».

На это один из поддерживающих президента возразил: «Иди лучше по своим барабанам постучи или мясцо отбей. Лучше ж будет для всех», и получил в ответ: «В этом и есть проблема... Все вы придурки, кто не может от любви к этому м...ку видеть дальше собственного носа».





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КомментарииСкрыть/показать 10 )

YNWA


24 дек 2018, 10:49		Трамп, конечно, подорвал им там все жопы.

LOR


24 дек 2018, 10:53		Хе хе, а что вы думали - агент Дональд он такой! :))

StygianSaviour


24 дек 2018, 10:59		Мааам, Трамп мудак, мааам!

Evil3062


24 дек 2018, 11:27		американская вата)

r2d2


24 дек 2018, 12:01		у меня 9 из 10 знакомых очень круто разбираются в политике, спецы в ней. Но по сути они просто заполняют этими мыслями или разговорами внутреннюю пустоту:)

Alex Chernyatinsky


24 дек 2018, 12:07		Помнится еще один широко известный барабанщик говорил, что в случае победы Трампа на выборах, он достанет свой датский паспорт и будет тикать на батькивщину...

UX2


24 дек 2018, 12:32		ну так не только барабанщик это орал. многие другие тоже. и результат? пиздуны, как и этот чмошник

spamer_007


24 дек 2018, 13:44		Им Трамп пердаки рвет примерно так же, как посетителям этого сайта рвет любая новость от группы In Flames :)

balamut75


24 дек 2018, 13:44		Да балаболов что на лестничной площадке в доме хватает что политиков что митолюг и этот один из них.Языком чесать ни мешки ворочать.

BigBalls


24 дек 2018, 13:52		Половина населения Америки - типа придурки. Нездоровая шняга.


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