|
|
|
все новости группы
|
сегодня
TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»
Tommy Lee в очередной раз обрушился с критикой на действующего президента страны, Дональда Трампа — поводом стала частичная приостановка деятельности правительства, связанная с разногласиями относительно финансирования строительства стены между США и Мексикой.
Tommy воспользовался любимым Твиттером, написав: «Эй, Трамп, наша прекрасная страна вовсе не реалити-шоу! Возвращайся к роли ведущего Apprentice!!! Вали к чертям».
На это один из поддерживающих президента возразил: «Иди лучше по своим барабанам постучи или мясцо отбей. Лучше ж будет для всех», и получил в ответ: «В этом и есть проблема... Все вы придурки, кто не может от любви к этому м...ку видеть дальше собственного носа».
|
|
YNWA
LOR
StygianSaviour
Evil3062
r2d2
Alex Chernyatinsky
UX2
spamer_007
balamut75
BigBalls
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).