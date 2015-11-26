сегодня



TOMMY LEE : «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»



Tommy Lee в очередной раз обрушился с критикой на действующего президента страны, Дональда Трампа — поводом стала частичная приостановка деятельности правительства, связанная с разногласиями относительно финансирования строительства стены между США и Мексикой.



Tommy воспользовался любимым Твиттером, написав: «Эй, Трамп, наша прекрасная страна вовсе не реалити-шоу! Возвращайся к роли ведущего Apprentice!!! Вали к чертям».



На это один из поддерживающих президента возразил: «Иди лучше по своим барабанам постучи или мясцо отбей. Лучше ж будет для всех», и получил в ответ: «В этом и есть проблема... Все вы придурки, кто не может от любви к этому м...ку видеть дальше собственного носа».









+1 -6



( 10 )





просмотров: 1304

