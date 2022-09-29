Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 12
*Видео с текстом от SODOM 10
*Новое видео NEVENA 10
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*Умер вокалист PILEDRIVER 9
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUD... 8
*GENE SIMMONS: «У меня нет друзей» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 12
*Видео с текстом от SODOM 10
[= ||| все новости группы



*

Tommy Lee

*



29 сен 2022 : 		 TOMMY LEE опять продаёт

13 сен 2022 : 		 TOMMY LEE на OnlyFans

25 авг 2022 : 		 TOMMY LEE захотел больше поскрёбышей

24 авг 2022 : 		 DOUG PINNICK — о поскрёбыше TOMMY LEE: «Хотел бы, чтобы и у меня были яйца для такого!»

21 авг 2022 : 		 Писал ли вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?

16 авг 2022 : 		 TOMMY LEE висел часов пять

13 авг 2022 : 		 Поскрёбыш TOMMY LEE

13 июл 2022 : 		 "Pam & Tommy" получил 10 номинаций Эмми

28 июн 2022 : 		 Как TOMMY LEE сломал рёбра

8 янв 2022 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

19 ноя 2021 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

7 окт 2021 : 		 TOMMY LEE — о будущем сериале

19 июл 2021 : 		 TOMMY LEE в новом видео POST MALONE

14 май 2021 : 		 Первое фото из сериала про TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

12 май 2021 : 		 TOMMY LEE купил дом

8 фев 2021 : 		 TOMMY LEE готовит рождественский трек

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»

27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOMMY LEE опять продаёт



zoom
По сообщению TMZ, TOMMY LEE вновь выставил на продажу дом в Calabasas, California. Купленный в 2007 году за 5,85 миллиона долларов, дом впервые появился в продаже в апреле 2016 за 5 995 000, в июле стал стоить на 300 000 дешевле, в мае 2017 он уже выставлялся за 4 995 000, ещё пять месяцев спустя он стал стоить 4 650 000, а в феврале 2018 он был снят с продаж. Через три месяца вновь появился за ту же сумму, был снят в мае 2019-го, а через год выставлен за 4 599 000.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 сен 2022
WahrandPhain
бля после поскребыша как-то не хотелось бы покупать, даже если была возможность
29 сен 2022
o
olly71
Как на наркоту деньги заканчиваются старый мудак дом продаёт как удаётся где то подзаработать и на наркоту хватает снимает дом с продажи.

просмотров: 379

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом