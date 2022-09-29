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TOMMY LEE опять продаёт



По сообщению TMZ, TOMMY LEE вновь выставил на продажу дом в Calabasas, California. Купленный в 2007 году за 5,85 миллиона долларов, дом впервые появился в продаже в апреле 2016 за 5 995 000, в июле стал стоить на 300 000 дешевле, в мае 2017 он уже выставлялся за 4 995 000, ещё пять месяцев спустя он стал стоить 4 650 000, а в феврале 2018 он был снят с продаж. Через три месяца вновь появился за ту же сумму, был снят в мае 2019-го, а через год выставлен за 4 599 000.







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