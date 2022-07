13 июл 2022



"Pam & Tommy" получил 10 номинаций Эмми



Сериал "Pam & Tommy" получил сразу десять номинаций на награды Эмми. Помимо главных исполнителей, он номинирован по следующим категориям: "Outstanding Limited Or Anthology Series", "Outstanding Period And/Or Character Makeup", "Outstanding Period And/Or Character Hairstyling", "Outstanding Contemporary Costumes". Seth Rogen также претендует на награду "Outstanding Supporting Actor In A Limited Or Anthology Series".









Pam & Tommy is nominated for 10 Emmys, including Outstanding Limited Series! #Emmys2022 #PamAndTommy pic.twitter.com/B8Zku5F2hj





