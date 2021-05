сегодня



Первое фото из сериала про TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON



Hulu представили фотографии артистов Sebastian'a Stan'a и Lily James, исполняющих роли барабанщика MÖTLEY CRÜE Tommy Lee и звезду "Baywatch" Pamela'у Anderson в новом сериале "Pam And Tommy", рассказывающем о знаменитом домашнем видео звёздной пары.





Here’s a peek at Pam & Tommy, coming to @Hulu. Based on the true scandal that started it all, featuring Lily James, Sebastian Stan and @SethRogen… ready to rewind? #PamAndTommy pic.twitter.com/4ctdKYEm9F — Pam & Tommy on Hulu (@pamandtommy) May 7, 2021





