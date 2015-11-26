Первое фото из сериала про TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON
Hulu представили фотографии артистов Sebastian'a Stan'a и Lily James, исполняющих роли барабанщика MÖTLEY CRÜE Tommy Lee и звезду "Baywatch" Pamela'у Anderson в новом сериале "Pam And Tommy", рассказывающем о знаменитом домашнем видео звёздной пары.
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timekiller61
rattle_snake
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