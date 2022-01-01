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Писал ли вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?



У вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan'a Moody спросили, писал ли он Tommy Lee после фотографии поскрёбыша, на что он ответил:



«Не, я такого не делал, потому что в наше время ты ждёшь чего-то подобного от Tommy, как бы это ни было печально или напротив. Но на самом деле всё выглядит так, будто парень только что закончил перетирать. Ни у кого нет такого большого, так что молодец, Tommy!»







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