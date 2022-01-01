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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 17
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
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Tommy Lee

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21 авг 2022 : 		 Писал ли вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?

16 авг 2022 : 		 TOMMY LEE висел часов пять

13 авг 2022 : 		 Поскрёбыш TOMMY LEE

13 июл 2022 : 		 "Pam & Tommy" получил 10 номинаций Эмми

28 июн 2022 : 		 Как TOMMY LEE сломал рёбра

8 янв 2022 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

19 ноя 2021 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

7 окт 2021 : 		 TOMMY LEE — о будущем сериале

19 июл 2021 : 		 TOMMY LEE в новом видео POST MALONE

14 май 2021 : 		 Первое фото из сериала про TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

12 май 2021 : 		 TOMMY LEE купил дом

8 фев 2021 : 		 TOMMY LEE готовит рождественский трек

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»

27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа
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Писал ли вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?



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У вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan'a Moody спросили, писал ли он Tommy Lee после фотографии поскрёбыша, на что он ответил:

«Не, я такого не делал, потому что в наше время ты ждёшь чего-то подобного от Tommy, как бы это ни было печально или напротив. Но на самом деле всё выглядит так, будто парень только что закончил перетирать. Ни у кого нет такого большого, так что молодец, Tommy!»




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