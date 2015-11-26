27 окт 2020



TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»



Tommy Lee назвал своего друга Джона Траволту «самым милым человеком из всех», кого он когда-либо встречал.



58-летний барабанщик MÖTLEY CRÜE обсудил свою дружбу с 66-летним актёром в недавнем интервью Entertainment Tonight.



Рассказывая о том, как Траволта справляется с опустошительной потерей жены Келли Престон от рака груди в начале этого года, Lee сказал:



«Я только что говорил с ним, он вернулся в город. У него всё очень хорошо. Вокруг него отличная команда людей, у его детей все замечательно. Он делает всё, чтобы им было комфортно, и я думаю, просто лично знаю, что когда это происходит или приближается, это совсем не облегчает боль... Медленно наступает что-то, к чему необходимо начать готовиться.



Он в хорошем настроении. Он прекрасный человек. Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал, честно».













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