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Tommy Lee

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27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»

5 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»

13 фев 2020 : 		 TOMMY LEE сыграл преподавателя

22 дек 2019 : 		 TOMMY LEE об импичменте

25 ноя 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...
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|||| 27 окт 2020

TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»



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Tommy Lee назвал своего друга Джона Траволту «самым милым человеком из всех», кого он когда-либо встречал.

58-летний барабанщик MÖTLEY CRÜE обсудил свою дружбу с 66-летним актёром в недавнем интервью Entertainment Tonight.

Рассказывая о том, как Траволта справляется с опустошительной потерей жены Келли Престон от рака груди в начале этого года, Lee сказал:

«Я только что говорил с ним, он вернулся в город. У него всё очень хорошо. Вокруг него отличная команда людей, у его детей все замечательно. Он делает всё, чтобы им было комфортно, и я думаю, просто лично знаю, что когда это происходит или приближается, это совсем не облегчает боль... Медленно наступает что-то, к чему необходимо начать готовиться.

Он в хорошем настроении. Он прекрасный человек. Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал, честно».

TOMMY LEE On JOHN TRAVOLTA:





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