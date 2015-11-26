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Tommy Lee

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18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»

27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»
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На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал



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Hulu весной 2021 года приступят к съёмкам восьмисерийного сериала об отношениях TOMMY LEE и PAMELA'ы ANDERSON, включая знаменитую утечку записей медового месяца и последующие судебные разборки.

Лили Джеймс сыграет Памелу, а Себастьян Стэн исполнит роль Lee. Также запланировано участие Сэта Рогена, который сыграет человека, укравшего плёнку, он же вместе с Эваном Голбергом выступает в роли продюсеров сериала, имеющего рабочее название "Pam & Tommy".

TOMMY LEE And PAMELA ANDERSON



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nowhere


18 дек 2020, 10:13		охохо, ноуноуноуноуноу....

YNWA


18 дек 2020, 10:38		Ну, видеозапись с Лили Джеймс я бы посмотрел)
Если они не будут её покадрово воспроизводить, то сериал не нужен, я щитаю.


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