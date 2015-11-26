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На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал



Hulu весной 2021 года приступят к съёмкам восьмисерийного сериала об отношениях TOMMY LEE и PAMELA'ы ANDERSON, включая знаменитую утечку записей медового месяца и последующие судебные разборки.



Лили Джеймс сыграет Памелу, а Себастьян Стэн исполнит роль Lee. Также запланировано участие Сэта Рогена, который сыграет человека, укравшего плёнку, он же вместе с Эваном Голбергом выступает в роли продюсеров сериала, имеющего рабочее название "Pam & Tommy".







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