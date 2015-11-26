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Tommy Lee

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19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»

5 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»

13 фев 2020 : 		 TOMMY LEE сыграл преподавателя

22 дек 2019 : 		 TOMMY LEE об импичменте

25 ноя 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...

19 сен 2019 : 		 TOMMY LEE опубликовал видео пениса, но вроде не своего
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TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»



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В рамках беседе с Blunt Force Truth Ted Nugent обсудил своё появление в новом эпизоде "Rock & Roll Road Trip With Sammy Hagar":

«Sammy приехал для съёмок нового эпизода своего шоу, и его продюсеры пытались не допустить его ко мне, несмотря на то, что у нас с ним давнее прошлое, мы хорошие друзья. Они думали, что я опасен, появлюсь с автоматом или зарежу невинного оленёнка в телеэфире. Такая чушь и глупость! Я сказал ему: "Твои продюсеры боятся менять, но они делали шоу с Tommy Lee, этим осуждённым преступником, не брезгающим домашним насилием наркоманом. Этот парень для них нормальный, это же не Ted и его благотворительный "Kamp For Kids", в рамках которого мы учим детей, как им оставаться трезвыми и не употреблять наркотики. Sammy, прогони ты этих жалких сучьих детей и давай уже запишем твой выпуск! В итоге они с опаской согласились, и мы записали эпизод с Sammy Hagar'ом "Rock & Roll Road Trip"».

TED NUGENT Calls TOMMY LEE





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Flaming


19 окт 2020, 14:20		Опа, ватотан организовал селигер для детей, и впаривает им трампоту прямо в головы, мерзкий насильник.

Ress


19 окт 2020, 15:12		Справедливо.

ElectricRetard


19 окт 2020, 16:03		Если бы мне дали выбирать между покемоном Тедом и покемоном Томми, я бы обоих выкинул нахуй за пределы вселенной. Однако не могу не отметить справедливость конкретно этих его высказываний.


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