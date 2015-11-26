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TED NUGENT — о TOMMY LEE : «Он же нарик»



В рамках беседе с Blunt Force Truth Ted Nugent обсудил своё появление в новом эпизоде "Rock & Roll Road Trip With Sammy Hagar":



«Sammy приехал для съёмок нового эпизода своего шоу, и его продюсеры пытались не допустить его ко мне, несмотря на то, что у нас с ним давнее прошлое, мы хорошие друзья. Они думали, что я опасен, появлюсь с автоматом или зарежу невинного оленёнка в телеэфире. Такая чушь и глупость! Я сказал ему: "Твои продюсеры боятся менять, но они делали шоу с Tommy Lee, этим осуждённым преступником, не брезгающим домашним насилием наркоманом. Этот парень для них нормальный, это же не Ted и его благотворительный "Kamp For Kids", в рамках которого мы учим детей, как им оставаться трезвыми и не употреблять наркотики. Sammy, прогони ты этих жалких сучьих детей и давай уже запишем твой выпуск! В итоге они с опаской согласились, и мы записали эпизод с Sammy Hagar'ом "Rock & Roll Road Trip"».













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