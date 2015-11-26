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Tommy Lee

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8 фев 2021 : 		 TOMMY LEE готовит рождественский трек

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»

27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»
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|||| сегодня

TOMMY LEE готовит рождественский трек



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В рамках беседы с TOMMY LEE, которая состоялась ещё до праздников, у него спросили, есть ли шанс услышать от него рождественский альбом MÖTLEY CRÜE, на что он со смехом ответил:

«Не думаю, что парням из MÖTLEY CRÜE это интересно, а вот мне... Забавно, что вы спросили, но я работаю — но название песни я не скажу — уже несколько месяцев над рождественским треком. Я начал этим заниматься несколько месяцев назад, и стояла страшная жара, градусов 40, кондей фигачил в студии на полную, и никакого рождественского настроения и в помине не было. И я решил: "Ладно, продолжим, но позже". Так что вот на праздниках я должен вернуться к этой затее, и, быть может, на следующее Рождество вы кое-что услышите от меня новенькое!»

MГ–TLEY CRГњE





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