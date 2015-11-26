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TOMMY LEE готовит рождественский трек



В рамках беседы с TOMMY LEE, которая состоялась ещё до праздников, у него спросили, есть ли шанс услышать от него рождественский альбом MÖTLEY CRÜE, на что он со смехом ответил:



«Не думаю, что парням из MÖTLEY CRÜE это интересно, а вот мне... Забавно, что вы спросили, но я работаю — но название песни я не скажу — уже несколько месяцев над рождественским треком. Я начал этим заниматься несколько месяцев назад, и стояла страшная жара, градусов 40, кондей фигачил в студии на полную, и никакого рождественского настроения и в помине не было. И я решил: "Ладно, продолжим, но позже". Так что вот на праздниках я должен вернуться к этой затее, и, быть может, на следующее Рождество вы кое-что услышите от меня новенькое!»













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