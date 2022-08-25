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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
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Tommy Lee

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TOMMY LEE захотел больше поскрёбышей



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TOMMY LEE в рамках выступления на концерте в Техасе 21 августа прокомментировал нашумевшую фотографию от 11.08.2022:

«Пару недель назад у нас был двухнедельный перерыв в туре, и я, б$$ь, ушёл в загул, братаны, — в настоящий загул. Я, б$$ь, разделся догола и выложил фотки своего поскрёбыша. И обычно я тяготею к сиськам и люблю их, мне нравится смотреть на сиськи, но сегодня вечер равных возможностей. Сегодня я хочу увидеть поскрёбыш каждого. Давай, вытаскивай свое барахло! Вытаскивайте свои грёбаные причиндалы. Поехали!!!»

Видео доступно ниже.






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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25 авг 2022
T
Termofucker
(у вас там крыши у всех)Поехали!!!
25 авг 2022
S
SS-ULTRA
Я что-то пропустил? О чём вообще речь идёт в последних новостях про этого Ли??
25 авг 2022
P
Petrucci
Чувствовать себя одиноким дебилом неочень уютно??? ) Хотя это у них уже НОРМА! Уверен,был бы у него в два раза короче,он бы не вываливал его при каждом удобном случае!

просмотров: 374

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