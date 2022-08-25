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TOMMY LEE захотел больше поскрёбышей



TOMMY LEE в рамках выступления на концерте в Техасе 21 августа прокомментировал нашумевшую фотографию от 11.08.2022:



«Пару недель назад у нас был двухнедельный перерыв в туре, и я, б$$ь, ушёл в загул, братаны, — в настоящий загул. Я, б$$ь, разделся догола и выложил фотки своего поскрёбыша. И обычно я тяготею к сиськам и люблю их, мне нравится смотреть на сиськи, но сегодня вечер равных возможностей. Сегодня я хочу увидеть поскрёбыш каждого. Давай, вытаскивай свое барахло! Вытаскивайте свои грёбаные причиндалы. Поехали!!!»



Видео доступно ниже.

pic.twitter.com/mO4LgEX1rZ — T🥁mmy L33 (@MrTommyLand) August 22, 2022









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