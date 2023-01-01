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TOMMY LEE продал дом



По сообщению Dirt, TOMMY LEE продал свой дом в Calabasas, California, за $3,65 миллиона. Купленный в 2007 году за 5,85 миллиона долларов, дом впервые появился в продаже в апреле 2016 года за 5 995 000, в июле стал стоить на 300 000 дешевле, в мае 2017 он уже выставлялся за 4 995 000, ещё пять месяцев спустя он стал стоить 4 650 000, а в феврале 2018 он был снят с продажи. Через три месяца вновь появился за ту же сумму, был снят в мае 2019-го, а через год выставлен за 4 599 000.









pic.twitter.com/dqclu1M5Hh After 16 years of ownership, Tommy Lee has sold his Calabasas home. For more photos and info: https://t.co/AIIHJvSXyI





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