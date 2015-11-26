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TOMMY LEE : «Говорил и буду говорить!»



TOMMY LEE в очередной раз ответил всем недовольным тем, что он активно выступает против Трампа:



«Эй, стадо бандерлогов, кричащих мне "бери палочки и стучи", постучите по своей тупой башке! Отпишитесь от меня, если не хотите видеть и слышать моего мнения... Слишком плохого... Любое мнение важно... Я всегда мог и всегда буду выражать своё мнение, и ещё раз повторю: если не нравится, ехайте на йух и хватит тупить и оставлять соответствующие комментарии на моей странице! Съ...сь!»







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