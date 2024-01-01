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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 52
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
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Tommy Lee

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|||| 23 дек 2024

TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец



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Жена TOMMY LEE в недавнем интервью рассказала о любви своего мужа к водным процедурам:

«Мой муж очень аккуратен, чего люди не ожидают от музыканта. Они ожидают, что он будет настоящим кошмаром. Что он грязнуля... Он не очень часто принимает душ, но он очень аккуратен. Он не устраивает беспорядок».

Когда ведущая спросила Бриттани о её словах, что Lee не часто принимает душ, жена барабанщика заявила:

«Он не очень любит душ... Мне кажется, что это европейская привычка... Мой муж родился в Греции. Он родился в Афинах, и его мать была Мисс Греция, очень красивая. И он сказал, что, когда он рос, его мама говорила, что в Европе это в порядке вещей. Не нужно принимать душ каждый день. Они просто тёрли себя белой мочалкой, если чувствовали, что становятся немного грязными. Мой муж принимает душ примерно раз в неделю».

38-летняя комедиантка и актриса рассказала, что предпочитает принимать душ каждый день.

«Я мою волосы примерно раз в неделю, а душ принимаю каждый вечер. Но дело в том, что я слишком чистоплотна. И я лишаю своё тело кожного сала и прочего, что ему, вероятно, необходимо».

Фурлан не возражает против нетрадиционного подхода Lee:

«Нет, ведь он такой красивый. Он по-настоящему красивый парень. Он не вызывает у меня неприятных ощущений».




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