TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец

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все новости группы
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США
19 окт 2020 :
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TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»
19 окт 2020 :
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TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»
18 окт 2020 :
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TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»
16 окт 2020 :
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Новое видео TOMMY LEE
17 авг 2020 :
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TOMMY LEE представил новый сингл
13 июл 2020 :
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TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE
30 июн 2020 :
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TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»
23 июн 2020 :
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TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа
21 июн 2020 :
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TOMMY LEE записал кавер-версию Принса
17 июн 2020 :
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TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру
16 июн 2020 :
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TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE
12 июн 2020 :
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TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE
5 июн 2020 :
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Новые видео TOMMY LEE
4 июн 2020 :
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TOMMY LEE выпустит пару песен
21 май 2020 :
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Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS
17 май 2020 :
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TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»
5 май 2020 :
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Экскурсия по дому TOMMY LEE
29 апр 2020 :
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TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19
29 мар 2020 :
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TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»
28 мар 2020 :
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TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»
16 мар 2020 :
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TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»
5 мар 2020 :
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TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»
13 фев 2020 :
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TOMMY LEE сыграл преподавателя
22 дек 2019 :
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TOMMY LEE об импичменте
25 ноя 2019 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...
19 сен 2019 :
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TOMMY LEE опубликовал видео пениса, но вроде не своего
16 сен 2019 :
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TOMMY LEE завершил работу над альбомом
1 сен 2019 :
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TOMMY LEE смеётся над Трампом
24 фев 2019 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»
24 дек 2018 :
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TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»
30 ноя 2018 :
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TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате
30 авг 2018 :
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NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии
1 июн 2018 :
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TOMMY LEE вновь пытается продать дом
15 фев 2018 :
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TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN
20 янв 2018 :
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MACHINE GUN KELLY сыграет TOMMY LEE
7 июл 2017 :
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TOMMY LEE против забега с быками
29 апр 2016 :
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TOMMY LEE продает дом
25 ноя 2015 :
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TOMMY LEE вылечилcя от гепатита
25 сен 2015 :
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TOMMY LEE троллит LARS'a
4 авг 2015 :
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TOMMY LEE: «Чем старше я становлюсь, тем меня меньше волнует чужое мнение»
23 июл 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE о планах на послетурье
15 май 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE сотрудничает с диджеем
3 мар 2013 :
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Фотограф подал в суд на TOMMY LEE
29 июн 2012 :
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TOMMY LEE любит своих фанатов, но ненавидит фотографироваться
8 апр 2011 :
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TOMMY LEE «с удовольствием поработал бы» с LADY GAGA
22 дек 2010 :
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Акустическая тема от TOMMY LEE в сериале "Californication"
18 июн 2010 :
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TOMMY LEE снимется в эпизоде «Калифрении»
13 май 2009 :
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TOMMY LEE открыл собственную студию
5 авг 2005 :
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TOMMY LEE подписался на SPV
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23 дек 2024
TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец
Жена TOMMY LEE в недавнем интервью рассказала о любви своего мужа к водным процедурам:
«Мой муж очень аккуратен, чего люди не ожидают от музыканта. Они ожидают, что он будет настоящим кошмаром. Что он грязнуля... Он не очень часто принимает душ, но он очень аккуратен. Он не устраивает беспорядок».
Когда ведущая спросила Бриттани о её словах, что Lee не часто принимает душ, жена барабанщика заявила:
«Он не очень любит душ... Мне кажется, что это европейская привычка... Мой муж родился в Греции. Он родился в Афинах, и его мать была Мисс Греция, очень красивая. И он сказал, что, когда он рос, его мама говорила, что в Европе это в порядке вещей. Не нужно принимать душ каждый день. Они просто тёрли себя белой мочалкой, если чувствовали, что становятся немного грязными. Мой муж принимает душ примерно раз в неделю».
38-летняя комедиантка и актриса рассказала, что предпочитает принимать душ каждый день.
«Я мою волосы примерно раз в неделю, а душ принимаю каждый вечер. Но дело в том, что я слишком чистоплотна. И я лишаю своё тело кожного сала и прочего, что ему, вероятно, необходимо».
Фурлан не возражает против нетрадиционного подхода Lee:
«Нет, ведь он такой красивый. Он по-настоящему красивый парень. Он не вызывает у меня неприятных ощущений».
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