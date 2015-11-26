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Tommy Lee

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18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»

5 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»

13 фев 2020 : 		 TOMMY LEE сыграл преподавателя

22 дек 2019 : 		 TOMMY LEE об импичменте

25 ноя 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...

19 сен 2019 : 		 TOMMY LEE опубликовал видео пениса, но вроде не своего

16 сен 2019 : 		 TOMMY LEE завершил работу над альбомом

1 сен 2019 : 		 TOMMY LEE смеётся над Трампом
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TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»



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Барабанщик MÖTLEY CRÜE TOMMY LEE, много раз проезжавший по личности Дональда Трампа, в недавнем интервью The Big Issue ответил на вопрос о том, что он будет делать, если Трамп останется президентом:

«Чувак, Богом клянусь, если это случится, я приеду с визитом в Великобританию. Я свалю из страны. Я вернусь на родину, вернусь в Грецию и куплю дом на одном из островов. Меня больше всего напрягает то, и я ощущаю из-за этого неловкость, что люди в Европе и остальном мире смотрят на Америку и думают: "Какого хрена вы там делаете? Прекратите голосовать за знаменитостей и найдите кого-нибудь настоящего, кто будет управлять страной"».

MГ–TLEY CRГњE



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

inflikted


18 окт 2020, 18:16		Был уже один, который тоже обещал свалить, если выберут Трампа. Дино Казарес, кажется, звали..

resetius


18 окт 2020, 18:38		Эти говнари-митолизды только и готовы что трындеть. Уверен, что никуда он не уедет.


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