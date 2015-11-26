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TOMMY LEE : «Если Трампа выберут опять, я с...у!»



Барабанщик MÖTLEY CRÜE TOMMY LEE, много раз проезжавший по личности Дональда Трампа, в недавнем интервью The Big Issue ответил на вопрос о том, что он будет делать, если Трамп останется президентом:



«Чувак, Богом клянусь, если это случится, я приеду с визитом в Великобританию. Я свалю из страны. Я вернусь на родину, вернусь в Грецию и куплю дом на одном из островов. Меня больше всего напрягает то, и я ощущаю из-за этого неловкость, что люди в Европе и остальном мире смотрят на Америку и думают: "Какого хрена вы там делаете? Прекратите голосовать за знаменитостей и найдите кого-нибудь настоящего, кто будет управлять страной"».







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