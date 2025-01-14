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TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы ж гаарим!»



TOMMY LEE бомбанул в своем Ин-сто-Грамме по поводу пожаров в Лос-Анджелесе:



«Меня, б$$$ь, тошнит от того, что большинство людей просто озабочены постингом в убогих социальных сетях!



Ребята, сейчас всем по%уй, когда выйдет ваша пластинка или состоится следующий концерт, когда столько людей находятся в центре одной из самых больших катастроф всех времен!



Я понимаю, что всегда нужна разрядка, но, Господи, оставьте все это в покое и, может быть, просто остановитесь и посмотрите, кому нужна помощь, если можете».





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