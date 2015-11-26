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TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE



TOMMY LEE прояснил своё своё сотрудничество с Tyla Yaweh над песней "Tommy Lee". Композиция, в работе над которой также принял участие POST MALONE, посвящена образу жизни барабанщика MÖTLEY CRÜE:



«Мне надо кое-что прояснить, потому что в другом моём интервью возникло недопонимание. Песня, которая вышла, от Tyla и Post'a, меня там нет. Я работал над — и закончил, наверное, во вторник — я работал над ремиксом этого трека. Я добавил своих фишек и превратил всё в нечто реально клёвое, что я думаю всем понравится. Так что я не играл на оригинальном треке (его можно услышать ниже)».



















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