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Tommy Lee

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Как TOMMY LEE сломал рёбра



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Жена TOMMY LEE Brittany Furlan рассказала о том, как Tommy сломал ребра:

«Все спрашивают, как же так случилось, что Tommy сломал ребра, поэтому я расскажу вам. Мы остановились в старом съёмном доме в Нэшвилле. Это был классный, старый и причудливый дом. Но лестница снаружи была сделана из камней, и она была очень неровной, дерево давно проросло через ступени. Но всё было хорошо. Правда, я несколько раз спотыкалась на лестнице, когда несла продукты, но неважно.

В тот день, когда мы уезжали из Нэшвилла, приехал наш водитель, у нас было огромное количество багажа, но он не помогал нам, он просто оставался в машине. И Tommy понёс всё сам, упал с этой безумной лестницы и сломал — сломал! — четыре ребра. Не перелом, не ушиб — сломал. И это было жутко, потому что я выскочила, а он не может дышать. Это было очень страшно. Он лежал на земле и задыхался. В тот же день он сел на самолёт и отправился на оставшиеся репетиции [для тура] в Пенсильванию. Он отправился в больницу в Пенсильвании, когда мы приземлились, и они сказали: "У вас сломаны четыре ребра". Они хотели оставить его там, но он не захотел лежать и оставаться в больнице. А ведь он настоящий боец. Он самый крепкий парень из всех, кого я знаю. Посмотрите на все его татуировки — он просто реально борется с болью.

Вот так всё и было».




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28 июн 2022
gravitgroove
Кокаин поменьше надо было нюхать в дестве.

просмотров: 334

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