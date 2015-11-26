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TOMMY LEE : «Я приветствовал появление NIRVANA!»



TOMMY LEE в рамках недавнего интервью обсудил момент, когда в начале 90-х появился гранж, который загнал многие рок-группы в подполье. На вопрос о том, что он думает о NIRVANA и других командах этого жанра, Tommy ответил:



«Я приветствовал появление NIRVANA такими широкими объятьями, как никто другой на планете. Я подумал: "Ура, кто-то наконец хоть кого-то возбуждает!" Спасибо. Потому что если я слышал очередную песню, которая звучала как... Да даже слов не подобрать. Тогда было слишком много групп, которые звучали совершенно одинаково. И я был очень рад, что кто-то запулил грёбаную гранату в это дело и сказал: "Хватит, мы пойдём другим путём". И, чувак, мне это нравилось. А потом появились SOUNDGARDEN. И дальше всё продолжилось. Я любил всё это».





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