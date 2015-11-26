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все новости группы
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США
29 ноя 2020 :
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TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
13 ноя 2020 :
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MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE
6 ноя 2020 :
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TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»
27 окт 2020 :
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TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»
19 окт 2020 :
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TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»
19 окт 2020 :
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TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»
18 окт 2020 :
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TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»
16 окт 2020 :
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Новое видео TOMMY LEE
17 авг 2020 :
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TOMMY LEE представил новый сингл
13 июл 2020 :
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TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE
30 июн 2020 :
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TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»
23 июн 2020 :
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TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа
21 июн 2020 :
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TOMMY LEE записал кавер-версию Принса
17 июн 2020 :
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TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру
16 июн 2020 :
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TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE
12 июн 2020 :
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TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE
5 июн 2020 :
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Новые видео TOMMY LEE
4 июн 2020 :
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TOMMY LEE выпустит пару песен
21 май 2020 :
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Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS
17 май 2020 :
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TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»
5 май 2020 :
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Экскурсия по дому TOMMY LEE
29 апр 2020 :
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TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19
29 мар 2020 :
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TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»
28 мар 2020 :
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TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»
16 мар 2020 :
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TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»
5 мар 2020 :
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TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»
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сегодня
TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
TOMMY LEE в рамках недавнего интервью обсудил момент, когда в начале 90-х появился гранж, который загнал многие рок-группы в подполье. На вопрос о том, что он думает о NIRVANA и других командах этого жанра, Tommy ответил:
«Я приветствовал появление NIRVANA такими широкими объятьями, как никто другой на планете. Я подумал: "Ура, кто-то наконец хоть кого-то возбуждает!" Спасибо. Потому что если я слышал очередную песню, которая звучала как... Да даже слов не подобрать. Тогда было слишком много групп, которые звучали совершенно одинаково. И я был очень рад, что кто-то запулил грёбаную гранату в это дело и сказал: "Хватит, мы пойдём другим путём". И, чувак, мне это нравилось. А потом появились SOUNDGARDEN. И дальше всё продолжилось. Я любил всё это».
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