Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 80
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
[= ||| все новости группы



*

Tommy Lee

*



29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»

27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»

5 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»



*
zoom
*
* *
TOMMY LEE в рамках недавнего интервью обсудил момент, когда в начале 90-х появился гранж, который загнал многие рок-группы в подполье. На вопрос о том, что он думает о NIRVANA и других командах этого жанра, Tommy ответил:

«Я приветствовал появление NIRVANA такими широкими объятьями, как никто другой на планете. Я подумал: "Ура, кто-то наконец хоть кого-то возбуждает!" Спасибо. Потому что если я слышал очередную песню, которая звучала как... Да даже слов не подобрать. Тогда было слишком много групп, которые звучали совершенно одинаково. И я был очень рад, что кто-то запулил грёбаную гранату в это дело и сказал: "Хватит, мы пойдём другим путём". И, чувак, мне это нравилось. А потом появились SOUNDGARDEN. И дальше всё продолжилось. Я любил всё это».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 333

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом