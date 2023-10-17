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TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день



В недавнем интервью "Club Random" TOMMY LEE рассказал о своём пристрастии к алкоголю:



«Алкоголь — это такая х$$$я, потому что... Б$$$ь! В него легко влюбиться, в то, как он поднимает настроение, как расслабляет, и вдруг ты такой: "Б$$$ь! Я пью два литра водки в день?". Это не... Ты же сейчас пытаешься покончить с собой!»



Когда ведущий выразил недоверие по поводу количества алкоголя, которое ежедневно употреблял Lee, Tommy ответил:



«Да. Два галлона дерьма. Клянусь тебе - чувак, я клянусь Богом».



На вопрос, как долго он мог ежедневно выпивать два галлона водки, Tommy сказал:



«Б$$$ь, чувак — очень долго. К этому моменту ваша печень уже на костылях, она едва функционирует».



По словам алко музыканта, несмотря на длительное употребление алкоголя, ему удалось избежать серьезных проблем со здоровьем.



«Я не могу поверить... Я ежедневно щипаю себя. Я только что сделал полное сканирование тела, во время которого они проверяют все с головы до ног, и я не могу поверить — курение, выпивка, все эти чертовы тупые и веселые выходки, которые я совершал. Чувак, доктор сказал: "Ты в порядке". А я такой: "Вы уверены, что у вас...? Дай-ка взглянуть. Там мое имя, или здесь какой-то японец, у которого есть результаты, которые вы зачитываете? Потому что я считаю это чертовски невозможным. Это просто нереально!»



На вопрос, сколько ему было лет, когда он в конце концов бросил пить, Lee сказал:



«В 89-м, 90-м, когда мы, как группа, решили: "Ладно, чувак, кто-то не проснется однажды утром. Это становится чертовски тупо". Знаете, что такое Halcion? Мы брали их горсть, запивали бутылкой "Джека" и улетали на вечер. Мы принимали их, чтобы заснуть надолго. Так что это было такое дерьмо, от которого кто-то мог не проснуться».







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