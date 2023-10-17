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Tommy Lee

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TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день



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В недавнем интервью "Club Random" TOMMY LEE рассказал о своём пристрастии к алкоголю:

«Алкоголь — это такая х$$$я, потому что... Б$$$ь! В него легко влюбиться, в то, как он поднимает настроение, как расслабляет, и вдруг ты такой: "Б$$$ь! Я пью два литра водки в день?". Это не... Ты же сейчас пытаешься покончить с собой!»

Когда ведущий выразил недоверие по поводу количества алкоголя, которое ежедневно употреблял Lee, Tommy ответил:

«Да. Два галлона дерьма. Клянусь тебе - чувак, я клянусь Богом».

На вопрос, как долго он мог ежедневно выпивать два галлона водки, Tommy сказал:

«Б$$$ь, чувак — очень долго. К этому моменту ваша печень уже на костылях, она едва функционирует».

По словам алкомузыканта, несмотря на длительное употребление алкоголя, ему удалось избежать серьезных проблем со здоровьем.

«Я не могу поверить... Я ежедневно щипаю себя. Я только что сделал полное сканирование тела, во время которого они проверяют все с головы до ног, и я не могу поверить — курение, выпивка, все эти чертовы тупые и веселые выходки, которые я совершал. Чувак, доктор сказал: "Ты в порядке". А я такой: "Вы уверены, что у вас...? Дай-ка взглянуть. Там мое имя, или здесь какой-то японец, у которого есть результаты, которые вы зачитываете? Потому что я считаю это чертовски невозможным. Это просто нереально!»

На вопрос, сколько ему было лет, когда он в конце концов бросил пить, Lee сказал:

«В 89-м, 90-м, когда мы, как группа, решили: "Ладно, чувак, кто-то не проснется однажды утром. Это становится чертовски тупо". Знаете, что такое Halcion? Мы брали их горсть, запивали бутылкой "Джека" и улетали на вечер. Мы принимали их, чтобы заснуть надолго. Так что это было такое дерьмо, от которого кто-то мог не проснуться».




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17 окт 2023
rassol
Ёбаный пиздабол.
Like!1
17 окт 2023
gravitgroove
1,5 - 2 литра - смертельная доза, если разом, а он 4,5 литра в сутки. Это все равно край с шагом в пропасть. Это нужно срыгивать сразу. Врет, конечно же.

просмотров: 263

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