Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 52
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 29
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 23
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 21
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 19
[= ||| все новости группы



*

Tommy Lee

*



30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»

27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»



*
zoom
*
* *
Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в недавней беседе рассказал о том, как COVID-19 повлиял на его привычный образ жизни:

«Ну по сути было два момента. Один из них, как, например, проведение этого интервью с тобой — обычно мы, скорее всего, говорили бы по телефону. Приятно, что все начали использовать Zoom-звонки и тому подобное, или выясняли, что и как делать. Это просто чертовски круто. Я вижу тебя, ты видишь меня — это намного лучше, чем телефон, так что это бонус. Но с другой стороны для меня всё было не так уж и плохо, потому что я не так уж и часто выхожу из дома. Я расслабляюсь здесь, я делаю музыку, и я не так часто покидаю дом, так что всё не так сильно поменялось. Только, может быть, немного по социальной части — встречаться с людьми в клубах, ужинать или что-то вроде того. Но по большей части многое осталось как прежде».

Lee также заметил о важности инвестирования в себя и свои цели в условиях коронавирусного кризиса.

«Я очень надеюсь, что все извлекают из этого пользу и делают те изменения, которые, возможно, необходимы. Я очень надеюсь на это, потому что думаю, что из этого выйдет много хорошего. Но я думаю, что всё зависит от личности и от того, как она использует всё это в жизни. Я полагаю, что происходящее заставило многих людей притормозить и осознать множество вещей, которые они, возможно, упустили из виду или просто не уделили им должного внимания. Так что я надеюсь, что мы действительно научимся. Я знаю, что лично я научился!»

MГ–TLEY CRГњE





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 254

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом