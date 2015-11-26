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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в недавней беседе рассказал о том, как COVID-19 повлиял на его привычный образ жизни:



«Ну по сути было два момента. Один из них, как, например, проведение этого интервью с тобой — обычно мы, скорее всего, говорили бы по телефону. Приятно, что все начали использовать Zoom-звонки и тому подобное, или выясняли, что и как делать. Это просто чертовски круто. Я вижу тебя, ты видишь меня — это намного лучше, чем телефон, так что это бонус. Но с другой стороны для меня всё было не так уж и плохо, потому что я не так уж и часто выхожу из дома. Я расслабляюсь здесь, я делаю музыку, и я не так часто покидаю дом, так что всё не так сильно поменялось. Только, может быть, немного по социальной части — встречаться с людьми в клубах, ужинать или что-то вроде того. Но по большей части многое осталось как прежде».



Lee также заметил о важности инвестирования в себя и свои цели в условиях коронавирусного кризиса.



«Я очень надеюсь, что все извлекают из этого пользу и делают те изменения, которые, возможно, необходимы. Я очень надеюсь на это, потому что думаю, что из этого выйдет много хорошего. Но я думаю, что всё зависит от личности и от того, как она использует всё это в жизни. Я полагаю, что происходящее заставило многих людей притормозить и осознать множество вещей, которые они, возможно, упустили из виду или просто не уделили им должного внимания. Так что я надеюсь, что мы действительно научимся. Я знаю, что лично я научился!»













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