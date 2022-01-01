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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
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Ñòèëè
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Ññûëêè
Êîíòàêòû
Ãèòàðèñò THE HALO EFFECT: «Ñòðèìèíã ñäåëàë ìóçûêó îäíîðàçîâî...
35
Ðîêåðû î ñìåðòè êîðîëåâû Åëèçàâåòû II
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DAVE MUSTAINE çàÿâèë, ÷òî áûë àëüôà-ñàìöîì â METALLICA
20
DAVID ELLEFSON ñ÷èòàåò, ÷òî Dave Mustaine âñ¸ åù¸ îáèæåí íà ...
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Ãèòàðèñò MEGADETH êóïèë àâòîáèîãðàôèþ Dave'a Mustaine'a, ÷òî...
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Íîâîå âèäåî OZZY OSBOURNE
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Íîâàÿ ïåñíÿ OZZY OSBOURNE
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JOE LYNN TURNER áëàãîäàðèò çà ñîñòðàäàíèå
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Íîâûé ñèíãë DORO
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COREY TAYLOR — î ïåñíå METALLICA "Enter Sandman": «Ýòî "Stai...
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Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
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Ãèòàðèñò THE HALO EFFECT: «Ñòðèìèíã ñäåëàë ìóçûêó îäíîðàçîâî...
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Ðîêåðû î ñìåðòè êîðîëåâû Åëèçàâåòû II
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DAVE MUSTAINE çàÿâèë, ÷òî áûë àëüôà-ñàìöîì â METALLICA
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DAVID ELLEFSON ñ÷èòàåò, ÷òî Dave Mustaine âñ¸ åù¸ îáèæåí íà ...
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Ãèòàðèñò MEGADETH êóïèë àâòîáèîãðàôèþ Dave'a Mustaine'a, ÷òî...
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âñå íîâîñòè ãðóïïû
Tommy Lee
ÑØÀ
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Hard Rock
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13 ñåí 2022
:
TOMMY LEE íà OnlyFans
25 àâã 2022
:
TOMMY LEE çàõîòåë áîëüøå ïîñêð¸áûøåé
24 àâã 2022
:
DOUG PINNICK — î ïîñêð¸áûøå TOMMY LEE: «Õîòåë áû, ÷òîáû è ó ìåíÿ áûëè ÿéöà äëÿ òàêîãî!»
21 àâã 2022
:
Ïèñàë ëè âîêàëèñò FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?
16 àâã 2022
:
TOMMY LEE âèñåë ÷àñîâ ïÿòü
13 àâã 2022
:
Ïîñêð¸áûø TOMMY LEE
13 èþë 2022
:
"Pam & Tommy" ïîëó÷èë 10 íîìèíàöèé Ýììè
28 èþí 2022
:
Êàê TOMMY LEE ñëîìàë ð¸áðà
8 ÿíâ 2022
:
Òðåéëåð ñåðèàëà î TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON
19 íîÿ 2021
:
Òðåéëåð ñåðèàëà î TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON
7 îêò 2021
:
TOMMY LEE — î áóäóùåì ñåðèàëå
19 èþë 2021
:
TOMMY LEE â íîâîì âèäåî POST MALONE
14 ìàé 2021
:
Ïåðâîå ôîòî èç ñåðèàëà ïðî TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON
12 ìàé 2021
:
TOMMY LEE êóïèë äîì
8 ôåâ 2021
:
TOMMY LEE ãîòîâèò ðîæäåñòâåíñêèé òðåê
30 äåê 2020
:
Áàðàáàíùèê MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 äàñò è õîðîøåå»
18 äåê 2020
:
Íà îñíîâå õîóì-âèäåî TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON ñíèìóò ñåðèàë
29 íîÿ 2020
:
TOMMY LEE: «ß ïðèâåòñòâîâàë ïîÿâëåíèå NIRVANA!»
13 íîÿ 2020
:
MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN â íîâîì òðåêå TOMMY LEE
6 íîÿ 2020
:
TOMMY LEE: «Ãîâîðèë è áóäó ãîâîðèòü!»
27 îêò 2020
:
TOMMY LEE î Äæîíå Òðàâîëòå: «Îí, ïîæàëóé, ñàìûé ìèëûé ÷åëîâåê èç âñåõ, êîãî ÿ êîãäà-ëèáî âñòðå÷àë»
19 îêò 2020
:
TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Êàê, âû âñ¸ åù¸ æèâû, ñóäàðü?»
19 îêò 2020
:
TED NUGENT — î TOMMY LEE: «Îí æå íàðèê»
18 îêò 2020
:
TOMMY LEE: «Åñëè Òðàìïà âûáåðóò îïÿòü, ÿ ñ...ó!»
16 îêò 2020
:
Íîâîå âèäåî TOMMY LEE
17 àâã 2020
:
TOMMY LEE ïðåäñòàâèë íîâûé ñèíãë
13 èþë 2020
:
TOMMY LEE ïðåäñòàâèë âèäåî íà ðåìèêñ TYLA YAWEH/POST MALONE
30 èþí 2020
:
TOMMY LEE î ðåìèêñå òåìû TYLA YAWEH/POST MALONE: «Ýòî êàê NIRVANA ïîïîëàì ñ GREEN DAY»
23 èþí 2020
:
TOMMY LEE çàùèùàåò Òâèòòåð îò íàïàäîê Òðàìïà
21 èþí 2020
:
TOMMY LEE çàïèñàë êàâåð-âåðñèþ Ïðèíñà
17 èþí 2020
:
TOMMY LEE — î òåõ, êòî ïîâëèÿë íà åãî èãðó
16 èþí 2020
:
TOMMY LEE î íîâîì òðåêå ñ POST MALONE
12 èþí 2020
:
TOMMY LEE çàïèñàë ïàðòèè äëÿ íîâîãî òðåêà POST MALONE
5 èþí 2020
:
Íîâûå âèäåî TOMMY LEE
4 èþí 2020
:
TOMMY LEE âûïóñòèò ïàðó ïåñåí
21 ìàé 2020
:
Ñûí áàðàáàíùèêà TOMMY LEE â MIDNIGHT KIDS
17 ìàé 2020
:
TOMMY LEE: «çàäîëáàëè ïèñüìà îò ôàíàòîâ!»
5 ìàé 2020
:
Ýêñêóðñèÿ ïî äîìó TOMMY LEE
29 àïð 2020
:
TOMMY LEE è CHARLIE BENANTE î ñîâåòå Òðàìïà óïîòðåáëÿòü äåçèíôèöèðóþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðîôèëàêòèêè COVID-19
29 ìàð 2020
:
TOMMY LEE: «Ñèäèòå äîìà, âû ìíå íóæíû åùå ëåòîì!»
28 ìàð 2020
:
TOMMY LEE: «Íàø äîëáîäÿòåë âî âñåé êðàñå!»
16 ìàð 2020
:
TOMMY LEE î êîðîíàâèðóñå: «Çàïðóñü è áóäó ñî÷èíÿòü»
5 ìàð 2020
:
TOMMY LEE î Òðàìïå: «Íó è ÷òî æ òû òàêîé å...î-òî, à?!»
13 ôåâ 2020
:
TOMMY LEE ñûãðàë ïðåïîäàâàòåëÿ
22 äåê 2019
:
TOMMY LEE îá èìïè÷ìåíòå
25 íîÿ 2019
:
Áàðàáàíùèê MÖTLEY CRÜE ïîñåùàåò...
19 ñåí 2019
:
TOMMY LEE îïóáëèêîâàë âèäåî ïåíèñà, íî âðîäå íå ñâîåãî
16 ñåí 2019
:
TOMMY LEE çàâåðøèë ðàáîòó íàä àëüáîìîì
1 ñåí 2019
:
TOMMY LEE ñìå¸òñÿ íàä Òðàìïîì
24 ôåâ 2019
:
Áàðàáàíùèê MÖTLEY CRÜE íàçâàë Äîíàëüäà Òðàìïà «íåäîóìêîì»
24 äåê 2018
:
TOMMY LEE: «Òðàìï — ì...ê, à òå, êòî åãî ïîääåðæèâàþò, — ïðèäóðêè»
30 íîÿ 2018
:
TOMMY LEE îáâèíèë ðýïåðà Òðýâèñà Ñêîòòà â ïëàãèàòå
30 àâã 2018
:
NIKKI SIXX è TOMMY LEE îáúåäèíèëè óñèëèÿ â ñòóäèè
1 èþí 2018
:
TOMMY LEE âíîâü ïûòàåòñÿ ïðîäàòü äîì
15 ôåâ 2018
:
TOMMY LEE îáðó÷èëñÿ ñ BRITTANY FURLAN
20 ÿíâ 2018
:
MACHINE GUN KELLY ñûãðàåò TOMMY LEE
7 èþë 2017
:
TOMMY LEE ïðîòèâ çàáåãà ñ áûêàìè
29 àïð 2016
:
TOMMY LEE ïðîäàåò äîì
25 íîÿ 2015
:
TOMMY LEE âûëå÷èëcÿ îò ãåïàòèòà
25 ñåí 2015
:
TOMMY LEE òðîëëèò LARS'a
4 àâã 2015
:
TOMMY LEE: «×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâëþñü, òåì ìåíÿ ìåíüøå âîëíóåò ÷óæîå ìíåíèå»
23 èþë 2015
:
Áàðàáàíùèê MÖTLEY CRÜE î ïëàíàõ íà ïîñëåòóðüå
15 ìàé 2015
:
Áàðàáàíùèê MÖTLEY CRÜE ñîòðóäíè÷àåò ñ äèäæååì
3 ìàð 2013
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Ôîòîãðàô ïîäàë â ñóä íà TOMMY LEE
29 èþí 2012
:
TOMMY LEE ëþáèò ñâîèõ ôàíàòîâ, íî íåíàâèäèò ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ
8 àïð 2011
:
TOMMY LEE «ñ óäîâîëüñòâèåì ïîðàáîòàë áû» ñ LADY GAGA
22 äåê 2010
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Àêóñòè÷åñêàÿ òåìà îò TOMMY LEE â ñåðèàëå "Californication"
18 èþí 2010
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TOMMY LEE ñíèìåòñÿ â ýïèçîäå «Êàëèôðåíèè»
13 ìàé 2009
:
TOMMY LEE îòêðûë ñîáñòâåííóþ ñòóäèþ
5 àâã 2005
:
TOMMY LEE ïîäïèñàëñÿ íà SPV
ñåãîäíÿ
TOMMY LEE íà OnlyFans
TOMMY LEE ïðåäïðèíÿë ëîãè÷íûå øàãè è çàâ¸ë àêêàóíò íà OnlyFans, ðàçìåñòèâ íîâîñòü îá ýòîì ñîáûòèè íà ñâîèõ ÿãîäèöàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çðèòåëÿì â ðàìêàõ âûñòóïëåíèÿ â Ëàñ-Âåãàñå.
Ïëàòôîðìà OnlyFans, êîòîðàÿ áåðåò ñ ñîçäàòåëåé 20 % êîìèññèîííûõ, â 2021 ãîäó ïîëó÷èëà îò äâóõ ìèëëèîíîâ ñîçäàòåëåé êîíòåíòà îêîëî 4 ìëðä äîëëàðîâ.
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ðŸ˜œ cum join me over there for fun that Instagram wonâ€™t let us have here! ðŸ¤ @ Allegiant Stadium
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
13 ñåí 2022
WahrandPhain
à ÷å ýòî çà ñàéò, ïðîñâåòèòå äåäà. Ïðîñòî âûñòàâëÿåøü æîïó, òåáå äîíàòÿò çà íåå è ïëàòèøü îòêàò ñàéòó?
13 ñåí 2022
faza
WahrandPhain
,
çà òâîþ íè÷åãî íå äàäóò
2
13 ñåí 2022
ElectricRetard
WahrandPhain
,
ìîæíî è íå æîïó, ïðîñòî ïëàòèøü çà äîñòóï ê êîíòåíòó. Åñòåñòâåííî áîëüøèíñòâî âûêëûäûâàåò òî, ÷òî âûçûâàåò íàèáîëüøèé èíòåðåñ. Ïî ñëóõàì òàì áûâàåò è íîðìàëüíûé êîíòåíò.
13 ñåí 2022
S
SS-ULTRA
×òî èì äâèæåò? Ïîíÿòü íå ìîãó.
13 ñåí 2022
gravitgroove
Òóäà åìó è äîðîãà, ñîáñòâåííî.
13 ñåí 2022
father
Àé äà êðàñàâà! Ýëëåôñîí áåçäàðíî ïðîñðàë è ýòó íèøó:)
ïðîñìîòðîâ: 770
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
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Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).