сегодня



TOMMY LEE записал кавер-версию Принса



TOMMY LEE в недавнем интервью рассказал о том, почему для нового сольного релиза решил записать кавер-версию композиции Принса "When You Were Mine":



«Я целую вечность являюсь фанатом Принса, у меня даже была возможность с ним встретиться. Так что я уже целую вечность его фан и упускать возможность сделать этот кавер с моим приятелем Lukas'ом Rossi [ранее в ROCK STAR SUPERNOVA] не хотелось. И я был очень рад, ведь темп этой темы очень быстрый, мы немного его замедлили и получилось очень мрачно и сексуально, настоящий монстр! Мне не терпится дождаться момента, когда люди смогут услышать нашу версию!»













+0 -0



просмотров: 80