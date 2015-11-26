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Tommy Lee

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21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»

5 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»

13 фев 2020 : 		 TOMMY LEE сыграл преподавателя

22 дек 2019 : 		 TOMMY LEE об импичменте

25 ноя 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...

19 сен 2019 : 		 TOMMY LEE опубликовал видео пениса, но вроде не своего

16 сен 2019 : 		 TOMMY LEE завершил работу над альбомом

1 сен 2019 : 		 TOMMY LEE смеётся над Трампом

24 фев 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»

24 дек 2018 : 		 TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»

30 ноя 2018 : 		 TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате

30 авг 2018 : 		 NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии

1 июн 2018 : 		 TOMMY LEE вновь пытается продать дом

15 фев 2018 : 		 TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN
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TOMMY LEE записал кавер-версию Принса



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TOMMY LEE в недавнем интервью рассказал о том, почему для нового сольного релиза решил записать кавер-версию композиции Принса "When You Were Mine":

«Я целую вечность являюсь фанатом Принса, у меня даже была возможность с ним встретиться. Так что я уже целую вечность его фан и упускать возможность сделать этот кавер с моим приятелем Lukas'ом Rossi [ранее в ROCK STAR SUPERNOVA] не хотелось. И я был очень рад, ведь темп этой темы очень быстрый, мы немного его замедлили и получилось очень мрачно и сексуально, настоящий монстр! Мне не терпится дождаться момента, когда люди смогут услышать нашу версию!»

MГ–TLEY CRГњE's TOMMY LEE: Why I Decided To Cover PRINCE's 'When You Were Mine' For Upcoming 'Andro' Solo Album





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