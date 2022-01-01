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*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
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Tommy Lee

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TOMMY LEE висел часов пять



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По данным CNN, решение барабанщика MÖTLEY CRÜE Tommy Lee опубликовать обнажённую фотографию в социальных сетях вызвало дискуссию, критики обвиняют Instagram и Facebook (принадлежат американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещены на территории РФ) в затягивании удаления фотографии и двойных стандартах.

После того, как в четверг Lee выложил селфи в полный рост с подписью "Ooooopppsss", Instagram и Facebook удалили его в течение нескольких часов за нарушение правил публикации обнажённой натуры.

Однако графический снимок, на котором музыкант с многочисленными татуировками обнажён, сидя на краю ванны, провисел не менее четырёх часов, что один из пользователей Twitter назвал «безумным количеством времени». Это вызвало возмущение против социальных сетей за применение, по мнению критиков, двойных стандартов в правилах платформы, которые благоприятствуют цисгендерным мужчинам.

Один из пользователей прокомментировал, что фотография пениса Lee «провисела в Instagram 5 с лишним часов, прежде чем её удалили, в то время как художников-геев постоянно банят за искусство, на котором даже не изображены гениталии».

«Девушки не могут размещать фотографии с декольте в Instagram без того, чтобы их не удалили, но Tommy Lee может размещать ЭТО. Ну ок», — написал другой.

Ещё один человек сказал:

«У instagram буквально явные двойные стандарты среди их правил сообщества».

Многие из 1,5 миллионов подписчиков 59-летнего барабанщика в Instagram осудили Lee за то, что он поделился изображением в комментариях к спорному посту.

«В правилах Instagram сказано "idgaf today"», — написал один из пользователей.

«Так что мы просто притворимся, что ничего не произошло, ага», — добавил второй пользователь.

«Следить за Tommy Lee в instagram достаточно интересно, но я... *вздыхает*. Это было очень болезненно. Как это всё ещё доступно», — написал пользователь Twitter, разместивший мем о человеке, промывающем глаза отбеливателем.

«Значит, Tommy Lee может опубликовать фотографию своего пениса в instagram, которая всё ещё висит три часа спустя, а фотографию моей округлой попки в стрингах удаляют? Круто, круто», — написала в Твиттере журналистка Лола Мендес. Она также сравнила появление фотографии Tommy в социальных сетях с получением неожиданного снимка пениса.

До того, как фотография была удалена, жена Lee, Бриттани Фурлан, прокомментировала её словами: "OH MY GOD", а приложение для знакомств Grindr ответило: «Не то приложение, детка».

Instagram прямо заявляет, что не допускает фотографий в обнажённом виде.




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