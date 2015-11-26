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TOMMY LEE — о будущем сериале



TOMMY LEE в рамках недавнего интервью заметил, что он не видел фотографии с проб артиста, исполняющего его в новом сериале "Pam And Tommy":



«Я знаю Себастьяна; он играет меня. И, судя по тому, что он мне рассказал, это действительно красивая история. Я думаю, многие люди решили бы, что это одно, но на самом деле это история о частной жизни и о том, как всё изменилось. И сейчас существуют разные законы. История на самом деле классная. Того, что произошло на самом деле, не было, но он сказал мне, что это довольно дико».



На вопрос, удивлён ли он тем, что эта история рассказывается сейчас, Tommy ответил:



«Да. Это так... Боже, мне кажется, что это было целую вечность назад. Но это классная история, и люди должны знать. Я имею в виду, это круто. Я в восторге. Это круто».







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