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Tommy Lee

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7 окт 2021 : 		 TOMMY LEE — о будущем сериале

19 июл 2021 : 		 TOMMY LEE в новом видео POST MALONE

14 май 2021 : 		 Первое фото из сериала про TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

12 май 2021 : 		 TOMMY LEE купил дом

8 фев 2021 : 		 TOMMY LEE готовит рождественский трек

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»

13 ноя 2020 : 		 MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE

6 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»

27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

18 окт 2020 : 		 TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»

16 окт 2020 : 		 Новое видео TOMMY LEE

17 авг 2020 : 		 TOMMY LEE представил новый сингл

13 июл 2020 : 		 TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE

30 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»

23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS
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TOMMY LEE — о будущем сериале



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TOMMY LEE в рамках недавнего интервью заметил, что он не видел фотографии с проб артиста, исполняющего его в новом сериале "Pam And Tommy":

«Я знаю Себастьяна; он играет меня. И, судя по тому, что он мне рассказал, это действительно красивая история. Я думаю, многие люди решили бы, что это одно, но на самом деле это история о частной жизни и о том, как всё изменилось. И сейчас существуют разные законы. История на самом деле классная. Того, что произошло на самом деле, не было, но он сказал мне, что это довольно дико».

На вопрос, удивлён ли он тем, что эта история рассказывается сейчас, Tommy ответил:

«Да. Это так... Боже, мне кажется, что это было целую вечность назад. Но это классная история, и люди должны знать. Я имею в виду, это круто. Я в восторге. Это круто».

TOMMY LEE On HULU



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