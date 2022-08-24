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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
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Tommy Lee

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24 авг 2022 : 		 DOUG PINNICK — о поскрёбыше TOMMY LEE: «Хотел бы, чтобы и у меня были яйца для такого!»

21 авг 2022 : 		 Писал ли вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?

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7 окт 2021 : 		 TOMMY LEE — о будущем сериале

19 июл 2021 : 		 TOMMY LEE в новом видео POST MALONE

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30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

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27 окт 2020 : 		 TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»

19 окт 2020 : 		 TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»

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DOUG PINNICK — о поскрёбыше TOMMY LEE: «Хотел бы, чтобы и у меня были яйца для такого!»



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DOUG PINNICK ответил на вопрос о том, что он думает о недавно опубликованном поскрёбыше TOMMY LEE:

«Знаете, я бы хотел, чтобы у меня были яйца как у Tommy Lee. Он просто сделал это. Он выложил это и написал "упс". Очевидно, что он сделал это специально, просто чтобы посмотреть, что произойдёт. И он получил то, что хотел: он заставил всех об этом говорить. Цель. Это важно. Люди, неужели вы не понимаете? Рекламный трюк. Вы обсуждаете это».

71-летний Pinnick, который признался в любви к Rainbow в 1998 году во время интервью для христианского журнала, продолжил:

«Что бы это ни было, он получил внимание, которое ему было нужно, и я завидую, потому что хотел бы я иметь яйца, чтобы сделать это. И вы бы тоже, если бы смотрели на мир так, как он. И в конце концов всё равно это удалят. Так почему бы и нет? И даже если его посадят за это в тюрьму, он выйдет в тот же день. У него есть адвокаты, которые одолеют это дело, — без проблем. Сколько я знаю его, он делает что хочет.

Один мой друг написал мне: "Не могу поверить, что Tommy сделал это". А я отвечаю: "Что значит "он это сделал"? Мы все видели, как он трахал Памелу — все же это смотрели. И он не таясь сказал: "Ну да, мы это делали". И учтите, это было сто лет назад. Так почему же все твердят: "О Боже"?" Валите нафиг. Однако все продолжают обсуждать. А я думаю, что это было миленько!»




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24 авг 2022
gravitgroove
Интересно, какова будет реакция уважаемого Пинника, если дедушка Роб раздвинет свои ягодицы на фото и подпишет строчками из “Love Zone” : Any time you want to / Any way you need

просмотров: 426

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