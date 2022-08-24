сегодня



DOUG PINNICK — о поскрёбыше TOMMY LEE: «Хотел бы, чтобы и у меня были яйца для такого!»



DOUG PINNICK ответил на вопрос о том, что он думает о недавно опубликованном поскрёбыше TOMMY LEE:



«Знаете, я бы хотел, чтобы у меня были яйца как у Tommy Lee. Он просто сделал это. Он выложил это и написал "упс". Очевидно, что он сделал это специально, просто чтобы посмотреть, что произойдёт. И он получил то, что хотел: он заставил всех об этом говорить. Цель. Это важно. Люди, неужели вы не понимаете? Рекламный трюк. Вы обсуждаете это».



71-летний Pinnick, который признался в любви к Rainbow в 1998 году во время интервью для христианского журнала, продолжил:



«Что бы это ни было, он получил внимание, которое ему было нужно, и я завидую, потому что хотел бы я иметь яйца, чтобы сделать это. И вы бы тоже, если бы смотрели на мир так, как он. И в конце концов всё равно это удалят. Так почему бы и нет? И даже если его посадят за это в тюрьму, он выйдет в тот же день. У него есть адвокаты, которые одолеют это дело, — без проблем. Сколько я знаю его, он делает что хочет.



Один мой друг написал мне: "Не могу поверить, что Tommy сделал это". А я отвечаю: "Что значит "он это сделал"? Мы все видели, как он трахал Памелу — все же это смотрели. И он не таясь сказал: "Ну да, мы это делали". И учтите, это было сто лет назад. Так почему же все твердят: "О Боже"?" Валите нафиг. Однако все продолжают обсуждать. А я думаю, что это было миленько!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 426

