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Tommy Lee

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23 июн 2020 : 		 TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа

21 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал кавер-версию Принса

17 июн 2020 : 		 TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру

16 июн 2020 : 		 TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE

12 июн 2020 : 		 TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE

5 июн 2020 : 		 Новые видео TOMMY LEE

4 июн 2020 : 		 TOMMY LEE выпустит пару песен

21 май 2020 : 		 Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS

17 май 2020 : 		 TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»

5 май 2020 : 		 Экскурсия по дому TOMMY LEE

29 апр 2020 : 		 TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19

29 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»

28 мар 2020 : 		 TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»

16 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»

5 мар 2020 : 		 TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»

13 фев 2020 : 		 TOMMY LEE сыграл преподавателя

22 дек 2019 : 		 TOMMY LEE об импичменте

25 ноя 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...

19 сен 2019 : 		 TOMMY LEE опубликовал видео пениса, но вроде не своего

16 сен 2019 : 		 TOMMY LEE завершил работу над альбомом

1 сен 2019 : 		 TOMMY LEE смеётся над Трампом

24 фев 2019 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»

24 дек 2018 : 		 TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»

30 ноя 2018 : 		 TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате

30 авг 2018 : 		 NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии

1 июн 2018 : 		 TOMMY LEE вновь пытается продать дом
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TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа



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TOMMY LEE в рамках программы Consequence Of Sound поговорил о нападках Трампа на Твиттер за проверку его сообщений:

«Я слышал о проверке в Твиттере фактов в сообщениях Трампа, но физически я этого не видел. Но когда слышишь об этом, кажется, что этого человека постоянно подвергают проверке фактов, потому что его херня всегда, нахрен, ошибочна. Так что я не понимаю, почему он нападает на Твиттер за проверку информации. Я к тому, что все понимают, что всё, что говорит этот человек, никогда, просто никогда не бывает корректным и верным — это далеко не так. Так что я просто не понимаю, почему он так обращается с Твиттером. Какая, нахрен, разница, Twitter это или CNN, Fox News, или кто-то ещё, кто проверяет факты. Твиттер — это его сучечка здесь и сейчас, так что...»

TOMMY LEE Defends Twitter For Fact-Checking DONALD TRUMP:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex Chernyatinsky


23 июн 2020, 11:46		Интересно, этот любитель пожелтевшего силикона сам-то себя в зеркало видел?


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