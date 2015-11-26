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TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа



TOMMY LEE в рамках программы Consequence Of Sound поговорил о нападках Трампа на Твиттер за проверку его сообщений:



«Я слышал о проверке в Твиттере фактов в сообщениях Трампа, но физически я этого не видел. Но когда слышишь об этом, кажется, что этого человека постоянно подвергают проверке фактов, потому что его херня всегда, нахрен, ошибочна. Так что я не понимаю, почему он нападает на Твиттер за проверку информации. Я к тому, что все понимают, что всё, что говорит этот человек, никогда, просто никогда не бывает корректным и верным — это далеко не так. Так что я просто не понимаю, почему он так обращается с Твиттером. Какая, нахрен, разница, Twitter это или CNN, Fox News, или кто-то ещё, кто проверяет факты. Твиттер — это его сучечка здесь и сейчас, так что...»













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