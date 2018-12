сегодня



Новое видео CHILDREN OF BODOM



CHILDREN OF BODOM выпустят новую работу, получившую название "Hexed", 8 марта на Nuclear Blast Records.



Alexi Laiho: «Люди говорят, что этот альбом в целом более запоминающийся. Поэтому я начал думать об этом; возможно, структуры песен легче понять при первом прослушивании. Но там есть кое-какое сумасшедшее дерьмо — почти прогрессивное или, по крайней мере, техничное. На альбоме есть определённые мелодии, которые могли бы прийти из джазовых песен, хотя они, конечно, полностью металлические. [Смеётся]».



Henkka T. Blacksmith: «Для меня всегда было очень трудно описать нашу новую музыку. В каком-то смысле она всегда кажется знакомой, но новый материал меня также всегда удивляет. Здесь у нас есть что-то, что звучит очень по-BODOMовски, но так или иначе мы такого не делали, быть может, и вовсе никогда. Опять же, кто-то сказал, что есть несколько похожая атмосфера на то, что было на "Follow The Reaper", я не знаю. В любом случае нам было очень трудно выбрать песни для видео. Но считаю, что это из тех проблем, которые можно отнести к хорошим».



"Hexed" стал возвращением в Danger Johnny Studios, где COB вновь сотрудничали с Mikko Karmila ("I Worship Chaos", "Halo Of Blood", "Hatebreeder", "Follow The Reaper" и "Hate Crew Deathroll"), который записал все партии, за исключением клавишных, а также является продюсером альбома вместе с группой. Janne Wirman записывал свои партии в Beyond Abilities Studios, а сведение и мастеринг нового материала проводили в Finnvox Studios, Хельсинки, Финляндия.



За оформление диска отвечал Deins Forkas, о сотрудничестве с которым Henkka рассказал:



«Несколько лет я хотел попробовать другой подход к нашим обложкам. Обычно мы использовали цифровое оформление, так как довольно трудно сделать что-то другое. Делать всё на компьютере проще и спокойнее. Но в этот раз мы все пришли к соглашению, что надо сделать так, как это было в прошлом. Мы нашли клёвого парня и дали ему простые инструкции — обложка должна быть фиолетовой, а Жнец должен был находиться в центре изображения. Через полгода мы получили его работу, и после небольшой доработки у нас появилось оформление. Оно очень отличается от того, что мы обычно использовали, даже Жнец выглядит иначе, но в то же время весьма пугающе».



Трек-лист:



01. The Road

02. Under Grass And Clover

03. Glass Houses

04. Hecate's Nightmare

05. Kick In The Spleen

06. Platitudes And Barren Words

07. Hexed

08. Relapse (The Nature Of My Crime)

09. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

12. I Worship Chaos (live)

13. Morrigan (live)

14. Knuckleduster (remix)



Видео на композицию "Under Grass And Clover" доступно ниже.



















