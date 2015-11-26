Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

Фронтмен CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho в трейлере к новому альбому "Hexed" рассказал о лирической составляющей этой работы, которая будет выпущена 8 марта на Nuclear Blast Records.
«Лирика в основном о разных вещах. Но по большей части темы для неё взяты из настоящей жизни и настоящих чувств. Обычно это что-то негативное, что происходит внутри моей головы, и что мне нужно выплеснуть из себя каким-то образом. Мне нужно избавиться от всего негативного, что происходит в моей голове, и это лучший и самый безопасный способ сделать это. Я передаю свои дерьмовые чувства через музыку и, по крайней мере, пытаюсь превратить её во что-то позитивное».
Группа работала над альбомом в финской студии Danger Johnny вместе с Mikko Karmila ("I Worship Chaos", "Halo Of Blood", "Hatebreeder", "Follow The Reaper" и "Hate Crew Deathroll"), который записал всё, кроме клавишных, а также продюсировал диск совместно с участниками коллектива. Janne Wirman записал клавишные партии в студии Beyond Abilities. Сведение и мастеринг диск проходил в хельсинкской студии Finnvox.
Old Nothing
YNWA
Знаем мы, что плескается обычно в тебе, Alexi )
Sw0Rn
Xander
ВоваУпоров
SathaerioN
HailtoSlave
Это еще раз подтверждает слова Пучкова, что у малолетнего дебила нет возраста) всем порвавшимся желаю потушить горящую попу и развить в себе вкус к одежде.
Reflection
StygianSaviour
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