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Children of Bodom

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10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

10 окт 2018 : 		 Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM

28 авг 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

5 апр 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных

29 мар 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи

28 фев 2018 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

25 янв 2018 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

13 ноя 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта

11 ноя 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»

4 июл 2017 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»

25 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

15 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

30 мар 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD

29 мар 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут новый альбом в этом году

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

7 фев 2017 : 		 Вокалист CHILDREN OF BODOM: «Полная тишина меня пугает»

28 дек 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM

12 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили даты тура '20 Years Down & Dirty'

7 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят юбилей первого альбома

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

17 июн 2016 : 		 Видео полного концерта CHILDREN OF BODOM

6 апр 2016 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM о новом гитаристе
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Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома



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Фронтмен CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho в трейлере к новому альбому "Hexed" рассказал о лирической составляющей этой работы, которая будет выпущена 8 марта на Nuclear Blast Records.

«Лирика в основном о разных вещах. Но по большей части темы для неё взяты из настоящей жизни и настоящих чувств. Обычно это что-то негативное, что происходит внутри моей головы, и что мне нужно выплеснуть из себя каким-то образом. Мне нужно избавиться от всего негативного, что происходит в моей голове, и это лучший и самый безопасный способ сделать это. Я передаю свои дерьмовые чувства через музыку и, по крайней мере, пытаюсь превратить её во что-то позитивное».

Группа работала над альбомом в финской студии Danger Johnny вместе с Mikko Karmila ("I Worship Chaos", "Halo Of Blood", "Hatebreeder", "Follow The Reaper" и "Hate Crew Deathroll"), который записал всё, кроме клавишных, а также продюсировал диск совместно с участниками коллектива. Janne Wirman записал клавишные партии в студии Beyond Abilities. Сведение и мастеринг диск проходил в хельсинкской студии Finnvox.



CHILDREN OF BODOM










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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Old Nothing


10 янв 2019, 12:35		блять ему сорок лет, а ума нет одет как пидр

YNWA


10 янв 2019, 12:35		""""...происходит внутри моей головы и мне нужно выплеснуть из себя каким-то образом""""

Знаем мы, что плескается обычно в тебе, Alexi )

Sw0Rn


10 янв 2019, 13:20		зато обложка наконец-то норм) реально радует)

Xander


10 янв 2019, 14:49		Пипец, ещё и ногти накрашенные, я фигею)))

ВоваУпоров


10 янв 2019, 15:02		Это всё лирика!

SathaerioN


10 янв 2019, 16:19		Old Nothing, Xander "кококо, чувак одевается не так как мы хотим"... прям как бабки на крыльце, чесслово))

HailtoSlave


10 янв 2019, 17:08		+5 к первому коменту
Это еще раз подтверждает слова Пучкова, что у малолетнего дебила нет возраста) всем порвавшимся желаю потушить горящую попу и развить в себе вкус к одежде.

Reflection


10 янв 2019, 17:51		HailtoSlave даже не представляет, как он сам и подтверждает эти слова.

StygianSaviour


10 янв 2019, 18:11		Мааам, малолетние дебилы, маааам!


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