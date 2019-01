сегодня



Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома



Фронтмен CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho в трейлере к новому альбому "Hexed" рассказал о лирической составляющей этой работы, которая будет выпущена 8 марта на Nuclear Blast Records.



«Лирика в основном о разных вещах. Но по большей части темы для неё взяты из настоящей жизни и настоящих чувств. Обычно это что-то негативное, что происходит внутри моей головы, и что мне нужно выплеснуть из себя каким-то образом. Мне нужно избавиться от всего негативного, что происходит в моей голове, и это лучший и самый безопасный способ сделать это. Я передаю свои дерьмовые чувства через музыку и, по крайней мере, пытаюсь превратить её во что-то позитивное».



Группа работала над альбомом в финской студии Danger Johnny вместе с Mikko Karmila ("I Worship Chaos", "Halo Of Blood", "Hatebreeder", "Follow The Reaper" и "Hate Crew Deathroll"), который записал всё, кроме клавишных, а также продюсировал диск совместно с участниками коллектива. Janne Wirman записал клавишные партии в студии Beyond Abilities. Сведение и мастеринг диск проходил в хельсинкской студии Finnvox.



























