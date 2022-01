сегодня



Концертное видео CHILDREN OF BODOM



Концертное видео CHILDREN OF BODOM, исполняющих кавер-версию классики THE RAMONES в рамках выступления в клубе Tavastia 30 декабря 2014 года, доступно для просмотра ниже.







