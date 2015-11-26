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Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы



Alexander Kuoppala недавно был гостем KaaosTV, в рамках которого рассказал о том, как узнал о смерти лидера CHILDREN OF BODOM, поделился воспоминаниями о нем и рассказал о причинах своего ухода:



«Мы были хэдлайнерами многих концертов и все шло хорошо, но я помню, что несколько концертов играл как робот. Страсти больше не было. Я много раз говорил с Алекси и повторял: "Я чувствую, что это неправильно по отношению к вам, ребята, что мне это уже не в кайф". Я решил разыграть новую карту своей жизни и вот почему я покинул группу. Я совершенно точно сделал все правильно, но, без сомнения, были моменты, когда я хотел бы вновь оказаться в туровом автобусе, но я рад, что тогда принял именно такое решение. Для меня слишком сложно было бы постоянно думать и нести этот крест: "Я больше не хочу этого играть и все в таком духе..."»



В настоящий момент он является участником группы Thyrargo, которая работает над ЕР, а его релиз намечен на конец года.

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