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Children of Bodom

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23 апр 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы

23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника

1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 сен 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома

29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

14 мар 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM
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Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы



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Alexander Kuoppala недавно был гостем KaaosTV, в рамках которого рассказал о том, как узнал о смерти лидера CHILDREN OF BODOM, поделился воспоминаниями о нем и рассказал о причинах своего ухода:

«Мы были хэдлайнерами многих концертов и все шло хорошо, но я помню, что несколько концертов играл как робот. Страсти больше не было. Я много раз говорил с Алекси и повторял: "Я чувствую, что это неправильно по отношению к вам, ребята, что мне это уже не в кайф". Я решил разыграть новую карту своей жизни и вот почему я покинул группу. Я совершенно точно сделал все правильно, но, без сомнения, были моменты, когда я хотел бы вновь оказаться в туровом автобусе, но я рад, что тогда принял именно такое решение. Для меня слишком сложно было бы постоянно думать и нести этот крест: "Я больше не хочу этого играть и все в таком духе..."»

В настоящий момент он является участником группы Thyrargo, которая работает над ЕР, а его релиз намечен на конец года.

Former CHILDREN OF BODOM Guitarist ALEXANDER KUOPPALA Shares Memories Of Working With ALEXI LAIHO, Talks New Band THYRARGO In Exclusive Kaaos TV Interview



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