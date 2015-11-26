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Children of Bodom

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8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

10 окт 2018 : 		 Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM

28 авг 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

5 апр 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных

29 мар 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи

28 фев 2018 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

25 янв 2018 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

13 ноя 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта

11 ноя 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»

4 июл 2017 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»

25 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

15 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

30 мар 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD

29 мар 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут новый альбом в этом году

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
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Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM



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"Hecate's Nightmare", новое видео с текстом группы CHILDREN OF BODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hexed", выпущенного на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

"The Road"
"Under Grass and Clover"
"Glass Houses"
"Hecate’s Nightmare"
"Kick in the Spleen"
"Platitudes and Barren Words"
"Hexed"
"Relapse (The Nature of My Crime)"
"Say Never Look Back"
"Soon Departed"
"Knuckleduster"

CHILDREN OF BODOM Release Lyric Video For









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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


8 мар 2019, 21:05		Альбом - огонь!


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