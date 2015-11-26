Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

"Hecate's Nightmare", новое видео с текстом группы CHILDREN OF BODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hexed", выпущенного на Nuclear Blast Records.
Трек-лист:
"The Road"
"Under Grass and Clover"
"Glass Houses"
"Hecate’s Nightmare"
"Kick in the Spleen"
"Platitudes and Barren Words"
"Hexed"
"Relapse (The Nature of My Crime)"
"Say Never Look Back"
"Soon Departed"
"Knuckleduster"
Gustaff
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