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Children of Bodom

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8 июн 2021 : 		 Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью

15 май 2021 : 		 Новая песня MOON SHOT

27 апр 2021 : 		 Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка

23 апр 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы

23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника

1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 сен 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома

29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

14 мар 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией
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Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью



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Record Shop X объявили о выпуске в октябре этого года тиражом 300 копий каждый нескольких виниловых версий альбомов CHILDREN OF BODOM: "Tokyo Warhearts", "Are You Dead Yet?", "Blooddrunk" и "Relentless Reckless Forever". Детали доступны здесь.

CHILDREN OF BODOM - Limited Edition Coloured Vinyl LP Re-Issues To Be Released In October; Now Available For Pre-Order



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