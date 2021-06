сегодня



Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью



Record Shop X объявили о выпуске в октябре этого года тиражом 300 копий каждый нескольких виниловых версий альбомов CHILDREN OF BODOM: "Tokyo Warhearts", "Are You Dead Yet?", "Blooddrunk" и "Relentless Reckless Forever". Детали доступны здесь.







