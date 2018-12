сегодня



Обучающее видео CHILDREN OF BODOM



Группа CHILDREN OF BODOM опубликовала обучающие видео на первый сингл из альбома "Hexen" (лимитированный тираж в количестве пятисот экземпляров будет доступен с фигуркой жнеца), "Under Grass & Clover".



«Это моя любимая песня с момента ее создания. Она быстра, мелодична, тяжела и мрачна и, в тоже время, короткая и милая. Кто-то сказал мне, что она в духе старого Dimmu Borgir и AWK и это охренеть какой крутой подгон и значит, что мы сделали все правильно».



Трек-лист:



01. The Road

02. Under Grass And Clover

03. Glass Houses

04. Hecate's Nightmare

05. Kick In The Spleen

06. Platitudes And Barren Words

07. Hexed

08. Relapse (The Nature Of My Crime)

09. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

12. I Worship Chaos (live)

13. Morrigan (live)

14. Knuckleduster (remix)















