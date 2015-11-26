Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

Группа CHILDREN OF BODOM опубликовала обучающие видео на первый сингл из альбома "Hexen" (лимитированный тираж в количестве пятисот экземпляров будет доступен с фигуркой жнеца), "Under Grass & Clover".
«Это моя любимая песня с момента ее создания. Она быстра, мелодична, тяжела и мрачна и, в тоже время, короткая и милая. Кто-то сказал мне, что она в духе старого Dimmu Borgir и AWK и это охренеть какой крутой подгон и значит, что мы сделали все правильно».
Трек-лист:
01. The Road
02. Under Grass And Clover
03. Glass Houses
04. Hecate's Nightmare
05. Kick In The Spleen
06. Platitudes And Barren Words
07. Hexed
08. Relapse (The Nature Of My Crime)
09. Say Never Look Back
10. Soon Departed
11. Knuckleduster
12. I Worship Chaos (live)
13. Morrigan (live)
14. Knuckleduster (remix)
HailtoSlave
nabastak_
Они канеш могут помочь, если человек уже выучил как это играть и хочет уточнить аппликатуру в непонятных моментах. Но то же самое можно сказать про трансляцию чемпионата по боксу.
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