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Children of Bodom

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18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

10 окт 2018 : 		 Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM

28 авг 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

5 апр 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных

29 мар 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи

28 фев 2018 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

25 янв 2018 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

13 ноя 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта

11 ноя 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»

4 июл 2017 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»

25 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

15 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

30 мар 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD

29 мар 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут новый альбом в этом году

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

7 фев 2017 : 		 Вокалист CHILDREN OF BODOM: «Полная тишина меня пугает»

28 дек 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM

12 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили даты тура '20 Years Down & Dirty'

7 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят юбилей первого альбома

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

17 июн 2016 : 		 Видео полного концерта CHILDREN OF BODOM

6 апр 2016 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM о новом гитаристе

24 мар 2016 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о PHILIP'e ANSELMO

8 фев 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM
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Обучающее видео CHILDREN OF BODOM



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Группа CHILDREN OF BODOM опубликовала обучающие видео на первый сингл из альбома "Hexen" (лимитированный тираж в количестве пятисот экземпляров будет доступен с фигуркой жнеца), "Under Grass & Clover".

«Это моя любимая песня с момента ее создания. Она быстра, мелодична, тяжела и мрачна и, в тоже время, короткая и милая. Кто-то сказал мне, что она в духе старого Dimmu Borgir и AWK и это охренеть какой крутой подгон и значит, что мы сделали все правильно».

Трек-лист:

01. The Road
02. Under Grass And Clover
03. Glass Houses
04. Hecate's Nightmare
05. Kick In The Spleen
06. Platitudes And Barren Words
07. Hexed
08. Relapse (The Nature Of My Crime)
09. Say Never Look Back
10. Soon Departed
11. Knuckleduster
12. I Worship Chaos (live)
13. Morrigan (live)
14. Knuckleduster (remix)

CHILDREN OF BODOM Release "Under Grass And Clover" Guitar Playthrough Video






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HailtoSlave


18 дек 2018, 08:00		Обучают, как превратиться из оригинальной и интересной группы в посредственность?

nabastak_


18 дек 2018, 12:31		Я ору с подобных видосов. Просто демонстрация как чел играет - уже считается обучающим видео.
Они канеш могут помочь, если человек уже выучил как это играть и хочет уточнить аппликатуру в непонятных моментах. Но то же самое можно сказать про трансляцию чемпионата по боксу.


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