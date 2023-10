сегодня



Концертный релиз CHILDREN OF BODOM выйдет зимой



15 декабря 2019 года CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу в Black Box, Helsinki Ice Hall, Helsinki, Finland — запись этого выступления будет выпущена 15 декабря 2023 года как "A Chapter Called... Children Of Bodom (Final Show In Helsinki Ice Hall 2019)".



Freyberg: «Отрадно, что финальное выступление нашло свое отражение в концертном альбоме. Для тех, кто присутствовал на концерте, это путешествие во времени в тот день. А для тех, кто не был, это возможность узнать, как закончилась глава под названием CHILDREN OF BODOM».



Seppälä: «Нет нужды говорить, что этот вечер был очень особенным. Когда началась песня "In Your Face", меня накрыло осознание происходящего, и мне пришлось отвернуться от публики, потому что я фактически начал плакать. Но самое прекрасное, что воспоминания и музыка Алекси будут жить вечно!»



Wireman: «Я чувствовал себя нереально, находясь на сцене в Helsinki Ice Hall, поскольку знал, что, скорее всего, больше никогда не сыграю с ребятами и не смогу выступить перед их потрясающими поклонниками. Мне было грустно, но в то же время и в какой-то степени спокойно. Здорово, что последним шоу и его эмоциональными горками теперь могут насладиться все, кто не смог прийти на концерт».



Raatikainen: «Когда я вышел на сцену, я чувствовал себя уверенно, возможно, потому, что мне больше не нужно было ничего доказывать, а нужно было просто наслаждаться музыкой и присутствием поклонников. Я был бесконечно признателен за то, что участвовал во всем этом, зная, что наша музыка не исчезнет, даже если мы больше никогда не будем выступать вместе».



Трек-лист:



01. Under The Grass And Clover

02. Platitudes And Barren Words

03. In Your Face

04. Shovel Knockout

05. Bodom Beach Terror

06. Everytime I Die

07. Halo Of Blood

08. Are You Dead Yet?

09. Blooddrunk

10. I Worship Chaos

11. Angels Don't Kill

12. Follow The Reaper

13. Deadnight Warrior

14. Needled 24/7

15. Hate Me

16. Hate Crew Deathroll

17. Lake Bodom

18. Downfall







+2 -0



( 9 ) просмотров: 820