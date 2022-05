Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

24 май 2022



Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA и AMON AMARTH решили почтить память Алекси Лайхо и представили свой вариант хита CHILDREN OF BODOM "Follow The Reaper".



Состав:



Vocals - Melissa Bonny (Ad Infinitum)

Hurdy Gurdy - Michalina Malisz (Eluveitie)

Guitar - Jonas Wolf (Eluveitie)

Guitar - Teemu Mäntysaari (Wintersun)

Keys - Vili Itäpelto (Smackbound)

Bass - Rob Van Der Loo (Epica)







