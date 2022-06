сегодня



Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM



Гитарист THE HAUNTED Ola Englund при поддержке барабанщика DECREPIT BIRTH Samus'a Paulicelli представил инструментальное прочтение хита CHILDREN OF BODOM "Are You Dead Yet?".







