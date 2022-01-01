Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 10
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 8
*Новое видео STRATOVARIUS 8
*EVANESCENCE дебютировали в новом составе 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
[= ||| все новости группы



*

Children of Bodom

*



7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM

24 май 2022 : 		 Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

11 май 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы

24 мар 2022 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо

22 янв 2022 : 		 Drum-cam от CHILDREN OF BODOM

11 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM 1997 года

4 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

25 авг 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Эти парни для меня были уже мертвы до смерти Алекси»

8 июн 2021 : 		 Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью

15 май 2021 : 		 Новая песня MOON SHOT

27 апр 2021 : 		 Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка

23 апр 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы

23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника

1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 сен 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома

29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM



zoom
Гитарист THE HAUNTED Ola Englund при поддержке барабанщика DECREPIT BIRTH Samus'a Paulicelli представил инструментальное прочтение хита CHILDREN OF BODOM "Are You Dead Yet?".

THE HAUNTED Guitarist OLA UNGLUND Teams Up With DECREPIT BIRTH Drummer SAMUS PAULICELLI For Cover Of CHILDREN OF BODOM's




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 260

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом