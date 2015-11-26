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Children of Bodom

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23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника

1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 сен 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома

29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

14 мар 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM
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Носки от CHILDREN OF BODOM



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CHILDREN OF BODOM представили линейку носков, основанных на оформлении альбомов группы. Подробности доступны по этому адресу.

CHILDREN OF BODOM Socks Available Now; Video



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


23 мар 2021, 13:12		Лайхо в гробу ркутится со скоростью света

olly71


23 мар 2021, 14:04		Ну да Лайхо же продал свою долю на название теперь теперь остальные трое под именем CHILDREN OF BODOM могут продавать что угодно от носков до гандонов и унитазов . Музыку то сочинять из них никто не умеет. Противно но по закону они имеют на это право.

Lord Iscariah


23 мар 2021, 15:08		Бля, ну если они унитазы начнут делать, то будет збс. Не помню, чтобы кто-то выпускал фирмовые унитазы

Санчез


23 мар 2021, 15:16		Lord Iscariah чел...у моторхеда есть свои собственные брендовые вибраторы, ты о чем вообще

Darkside.ru Member

Blindman


23 мар 2021, 15:24		Спросите у Кисс, чего там у них не было еще...


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