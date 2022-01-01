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Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе



Участники CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, Janne Wirman и Henkka Seppälä поделились воспоминаниями о первом клипе группы, "Deadnight Warrior".



Henkka: «'Deadnight Warrior' была последней песней, которую Алекси (Лайхо) написал для альбома. Это было странно, потому что она была довольно простой и короткой. Очень отличалась от других песен. Когда люди из Spinefarm пришли к выводу, что именно на эту песню должно быть снято видео, я был удивлен. Но очень скоро я понял, что это был правильный выбор!»



Jaska: «Я помню, как мы отморозили себе задницы во время съемок клипа на улице в холодную зимнюю ночь!»



Janne: «Видео было снято практически с нулевым бюджетом, что, возможно, вдохновило нас на поддельные граффити с просьбой к лейблу выделить деньги».







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