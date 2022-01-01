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*Почему EXODUS не стали популярными? 43
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 29
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 16
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Children of Bodom

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14 дек 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе

15 ноя 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей

10 сен 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей

7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM

24 май 2022 : 		 Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

11 май 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы

24 мар 2022 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо

22 янв 2022 : 		 Drum-cam от CHILDREN OF BODOM

11 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM 1997 года

4 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

25 авг 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Эти парни для меня были уже мертвы до смерти Алекси»

8 июн 2021 : 		 Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью

15 май 2021 : 		 Новая песня MOON SHOT

27 апр 2021 : 		 Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка

23 апр 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы

23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника
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Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе



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Участники CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, Janne Wirman и Henkka Seppälä поделились воспоминаниями о первом клипе группы, "Deadnight Warrior".

Henkka: «'Deadnight Warrior' была последней песней, которую Алекси (Лайхо) написал для альбома. Это было странно, потому что она была довольно простой и короткой. Очень отличалась от других песен. Когда люди из Spinefarm пришли к выводу, что именно на эту песню должно быть снято видео, я был удивлен. Но очень скоро я понял, что это был правильный выбор!»

Jaska: «Я помню, как мы отморозили себе задницы во время съемок клипа на улице в холодную зимнюю ночь!»

Janne: «Видео было снято практически с нулевым бюджетом, что, возможно, вдохновило нас на поддельные граффити с просьбой к лейблу выделить деньги».

Former CHILDREN OF BODOM Members Look Back On First Ever Official Video "Deadnight Warrior"




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