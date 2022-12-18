17 дек 2022



Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023



Участники CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä и Janne Wirman сообщили, что планируют в следующем году выпустить запись финального выступления группы, которое состоялось 15 декабря 2019 года в Хельсинки и приглашают всех желающих до 31 декабря отправить фото с этого концерта, которое впоследствии может оказаться в альбоме.



















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