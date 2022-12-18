Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 15
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 13
*Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом? 10
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*Новое видео MEGADETH 9
*Название нового альбома OVERKILL 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 15
[= ||| все новости группы



*

Children of Bodom

*



17 дек 2022 : 		 Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023

14 дек 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе

15 ноя 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей

10 сен 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей

7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM

24 май 2022 : 		 Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

11 май 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы

24 мар 2022 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо

22 янв 2022 : 		 Drum-cam от CHILDREN OF BODOM

11 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM 1997 года

4 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

25 авг 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Эти парни для меня были уже мертвы до смерти Алекси»

8 июн 2021 : 		 Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью

15 май 2021 : 		 Новая песня MOON SHOT

27 апр 2021 : 		 Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка

23 апр 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы

23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем
Показать далее
| - |

|||| 17 дек 2022

Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023



zoom
Участники CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä и Janne Wirman сообщили, что планируют в следующем году выпустить запись финального выступления группы, которое состоялось 15 декабря 2019 года в Хельсинки и приглашают всех желающих до 31 декабря отправить фото с этого концерта, которое впоследствии может оказаться в альбоме.










Like!+8Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 дек 2022
Svarg_1349
Неужели засняли?
18 дек 2022
Lord Iscariah
Svarg_1349, было бы круто! Надеюсь, это будет не какая-нибудь нарезка любительских видео из зала, но скорее всего это будет лайв-альбом просто.
18 дек 2022
d
deePress
в ноябре они были в моём городе впервые. как же повезло-то
Like!1
18 дек 2022
S
Sw0Rn
А что за гиперссылка не рабочая, где "отправить фото" ?
19 дек 2022
Tomahawk
Увидел заголовок и подумал, что они с приглашённым вокалистом будут выступать.
19 дек 2022
o
olly71
Tomahawk, это судя по всему в будущих планах. сейчас только посмотрят как Пантера отбивается
19 дек 2022
Pennywise
olly71, с голограммой

просмотров: 2663

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом