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Children of Bodom

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22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

10 окт 2018 : 		 Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM

28 авг 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

5 апр 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных

29 мар 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи

28 фев 2018 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

25 янв 2018 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

13 ноя 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта

11 ноя 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»

4 июл 2017 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»

25 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

15 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

30 мар 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD

29 мар 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут новый альбом в этом году

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

7 фев 2017 : 		 Вокалист CHILDREN OF BODOM: «Полная тишина меня пугает»

28 дек 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM

12 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили даты тура '20 Years Down & Dirty'

7 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят юбилей первого альбома

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

17 июн 2016 : 		 Видео полного концерта CHILDREN OF BODOM
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CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией



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Как сообщается, группа CHILDREN OF BODOM начала сотрудничество с финской пивоваренной компанией Fat Lizard Brewing Co. Пока никаких подробностей неизвестно, но компания опубликовала видеотизер, который доступен ниже.

Fat Lizard Brewing Co. — финская независимая пивоварня, основанная в 2014 году. Она специализируется на суперсвежих и неплохих по качеству американских сортах пива. Производство находится в Отаниеми, в самом сердце Эспоо, Финляндия.

CHILDREN OF BODOM Teaming Up With Finland's Fat Lizard Brewing Company; Video Teaser Posted









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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HailtoSlave


22 янв 2019, 18:59		ОГО -миталисты сделают пиво с названием группы, как неоЖИДанно!

DarkRoom_0


22 янв 2019, 19:23		Когда материал команды оставляет желать лучшего тогда в ход идет мерч


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