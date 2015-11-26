CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией
Как сообщается, группа CHILDREN OF BODOM начала сотрудничество с финской пивоваренной компанией Fat Lizard Brewing Co. Пока никаких подробностей неизвестно, но компания опубликовала видеотизер, который доступен ниже.
Fat Lizard Brewing Co. — финская независимая пивоварня, основанная в 2014 году. Она специализируется на суперсвежих и неплохих по качеству американских сортах пива. Производство находится в Отаниеми, в самом сердце Эспоо, Финляндия.
HailtoSlave
DarkRoom_0
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).