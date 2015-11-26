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Children of Bodom

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29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

14 мар 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

10 окт 2018 : 		 Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM

28 авг 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

5 апр 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных

29 мар 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи

28 фев 2018 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

25 янв 2018 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

13 ноя 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта

11 ноя 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»

4 июл 2017 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»

25 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

15 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

30 мар 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD
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Концертное видео CHILDREN OF BODOM



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Видео с выступления группы CHILDREN OF BODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air в 2018 году, доступно для просмотра ниже.

CHILDREN OF BODOM Live At Wacken Open Air 2018; Pro-Shot Video Streaming










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Vareg


29 мар 2019, 19:24		Басист херачит будь здоров. Впервые слышу запись с такой стороны.


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